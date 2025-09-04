Incauta CBP más de $37 millones en metanfetaminas

LAREDO, Texas— Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en la instalación de carga del Puente Colombia-Solidaridad, interceptaron un gran cargamento de presunta metanfetamina, incautando un envío valuado en más de $37 millones, dentro de un camión comercial que transportaba rebabas de aluminio.

“Incautaciones como esta gran interceptación de metanfetamina ilustran no solo la gravedad de la amenaza de las drogas que nuestros oficiales de primera línea enfrentan todos los días, sino también su determinación y el uso eficaz de la tecnología y la interceptación para detener este veneno de inmediato”, dijo el Director del Puerto, Albert Flores, del Puerto de Entrada de Laredo.

El 29 de agosto, oficiales de la CBP asignados a la instalación de carga del Puente Colombia-Solidaridad encontraron un camión comercial que ingresaba desde México con un cargamento de rebabas de aluminio.

Un oficial de la CBP remitió el vehículo para una inspección más exhaustiva, que incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino. La inspección física condujo al descubrimiento de cuatro sacos de presunta metanfetamina con un peso total de 4241 libras (1923,76 kg) ocultos dentro del cargamento. La metanfetamina tiene un valor estimado en la calle de $37,913,462.

La Oficina de Operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (OFO) incautó los narcóticos. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal sobre la incautación.