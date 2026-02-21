El Dólar
Incauta CBP casi $6 millones en metanfetamina

Aseguramiento ocurrió en el Puente del Comercio Mundial

Carlos Figueroa/Líder Web

LAREDO, Texas— Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puerto de Entrada de Laredo incautaron metanfetamina valuada en más de $5.9 millones escondida dentro de un camión comercial.

 

“La continua dedicación de nuestros oficiales de primera línea de la CBP a la misión de seguridad fronteriza y el uso de nuestras herramientas de alta tecnología nos ayudaron a localizar esta importante carga de metanfetamina”, declaró Alberto Flores, director del puerto de entrada de Laredo. “Incautaciones como estas reflejan la gravedad de la amenaza de las drogas que enfrentamos a diario y nuestra firme determinación de mantener la seguridad en nuestras calles”.

 

La incautación ocurrió el 13 de febrero en el Puente del Comercio Mundial cuando un oficial de CBP remitió un camión comercial que transportaba un cargamento de pintura en polvo. Para una inspección secundaria. Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron 30 paquetes. Con un total de 662.95 libras de presunta metanfetamina. El narcótico tiene un valor en la calle de $5,926,392.

