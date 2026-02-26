Inaugura rector Dámaso Anaya el Parque Universitario de Softbol de la UAT

Para fortalecer el impulso al deporte que es clave en la formación integral de los estudiantes

El rector puso en marcha los torneos de softbol para funcionarios, maestros y empleados de la UAT. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, inauguró el Parque de Softbol Universitario, espacio que servirá para fortalecer el impulso al deporte que es clave en la formación integral de los estudiantes.

Durante la apertura de este nuevo escenario del deporte, ubicado en el área del Campo Hundido del Centro Universitario Victoria, el rector Dámaso Anaya estuvo acompañado de la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya y del director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Alejandro Virúes Lozano.

En este marco, el rector puso en marcha los torneos de softbol para funcionarios, maestros y empleados de la UAT.

En su mensaje, subrayó el esfuerzo que ha hecho la Universidad por ofrecer las mejores condiciones de infraestructura deportiva a los estudiantes y atletas de esta casa de estudios.

Aseguró que gracias a este trabajo ha aumentado de manera significativa la participación de los alumnos en las diferentes disciplinas deportivas que ofrece la UAT.

Comentó que con este espacio se busca también consolidar el proyecto de atletas de alto rendimiento, que se pretende compitan en los mejores escenarios nacionales e internacionales.

Sostuvo que el nuevo campo de softbol es parte del desarrollo deportivo que impulsa la UAT para ofrecer, también a los docentes, administrativos y trabajadores la posibilidad de hacer el deporte.

“Hoy no solo vamos a inaugurar un campo de softbol, hoy abrimos un espacio para la convivencia, para la salud, para la unidad y para el fortalecimiento de nuestra identidad como universidad”, puntualizó.

Cabe destacar, que, en los torneos de softbol para funcionarios, maestros y empleados de la UAT, participan doce equipos de la Universidad y cinco escuadras invitadas. Participando un total de 255 deportistas.

Al evento acudió el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores, así como directores de las Unidades Académicas y Facultades del Campus Victoria.