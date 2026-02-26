Provoca colisión múltiple daños materiales en varios vehículos en céntrico crucero

Autoridades realizaron el peritaje correspondiente y trasladaron las unidades involucradas mientras continuaban las diligencias para determinar responsabilidades

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en el crucero de la calle Maclovio Herrera y la avenida Morelos, dejó como saldo daños materiales en varios vehículos tras una colisión ocurrida en la intersección controlada por semáforos.

De acuerdo con los datos recabados por autoridades viales, el percance involucró a un Nissan Altima modelo 2018, conducido por Carolina, de 25 años, quien circulaba de norte a sur sobre la avenida Morelos, y a una Ford Explorer modelo 2006, manejada por Blanca, de 70 años, que transitaba de poniente a oriente por la calle Maclovio Herrera.

Tras el impacto inicial entre ambas unidades, el Nissan Altima fue proyectado contra una Jeep Grand Cherokee Laredo gris y posteriormente contra otro Nissan Altima gris que se encontraban estacionados sobre Maclovio Herrera. En tanto, la Ford Explorer se desplazó hacia la avenida Morelos, donde colisionó contra un Chrysler 200 blanco y luego contra un Ford Fusion negro, ambos estacionados.

Los dos vehículos que participaron directamente en la colisión fueron trasladados al corralón mientras continúan las diligencias para el deslinde de responsabilidades.