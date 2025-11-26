Inaugura alcaldesa Carmen Lilia Canturosas la tienda 10 de Smart

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo continúa consolidándose como una ciudad de oportunidades y crecimiento económico con la inauguración de la décima tienda Smart, ubicada en la colonia La Joya.

Este nuevo establecimiento representa una importante inversión que fortalecerá la economía local y acercará productos y servicios a miles de familias del sector.

Durante la apertura, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó la importancia de que empresas de gran impacto sigan apostando por Nuevo Laredo, reflejo del buen momento que vive la ciudad y de la confianza del sector empresarial en su desarrollo.

“Agradecidos de que sigan apostándole a Nuevo Laredo, este es un claro ejemplo del buen momento que pasa nuestra ciudad y de que continúa siendo una ciudad próspera y de oportunidades”, expresó la alcaldesa.

Canturosas Villarreal acompañó a Crisoforo Cota, director de operaciones de grupo Smart, y a Laura Muñoz Delgado, directora general de grupo Smart a quienes les reafirmó el respaldo total del Gobierno Municipal a los inversionistas, al ser una administración de puertas abiertas que impulsa la llegada y consolidación de más proyectos comerciales y de desarrollo.

“Para nosotros es muy importante que sepan que tienen todo el apoyo y acompañamiento del gobierno municipal. Queremos estar cercanos a los inversionistas para que sigan apostando en esta ciudad. Es nuestra responsabilidad cumplir con los mandatos y seguir dando empuje a un Nuevo Laredo en crecimiento”, señaló la alcaldesa.

Durante la inauguración, Laura Muñoz Delgado, directora general de Grupo Smart, destacó que Nuevo Laredo les ha brindado la confianza para seguir invirtiendo en esta ciudad.

“Somos la cadena de supermercados que tiene más tiendas en Laredo y queremos seguir así. Nuevo Laredo es la joya en nuestra cadena con la apertura de la sucursal 101. Hace pocos meses inauguramos la sucursal número 100 y hoy estamos celebrando nuevamente en esta frontera”.

En ese mismo sentido, Crisóforo Cota, director de Operaciones de Grupo Smart, añadió que la ciudad se ha transformado y les brinda un panorama de expansión seguro a la cadena de supermercados.

“Nuevo Laredo es la ciudad que tiene más tiendas en Tamaulipas; esta es la número 101 de la compañía. Ha sido un trabajo largo, pero muy satisfactorio. Me consta lo que dice la alcaldesa: tenemos viniendo a Nuevo Laredo más de 15 años y es una ciudad segura, lo sentimos y lo vivimos. Sabemos que es gracias a su gestión y al gran equipo de trabajo que ha formado”.

La apertura de esta nueva tienda Smart generará alrededor de 300 fuentes de empleo y facilitará el acceso a productos esenciales para las familias de la colonia La Joya y sectores cercanos, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo el desarrollo económico y la calidad de vida de los neolaredenses.