Desaparecen 2 agentes de Harfuch en Jalisco; realizaban labores de inteligencia

La dependencia confirmó que el vehículo oficial en el que viajaban los agentes de la SSPC presentaba impactos de bala y manchas de sangre

El vehículo de agentes de la SSPC fue localizado con impactos de bala. [Agencias]

El vehículo de agentes de la SSPC fue localizado con impactos de bala. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch, confirmó que dos de sus elementos permanecen en calidad de desaparecidos luego de que se perdiera contacto con ellos mientras realizaban labores de inteligencia en Jalisco.

La Secretaría de Seguridad federal dijo en un comunicado que desde el martes se perdió contacto con los dos elementos de esa institución cuando se dirigían en un vehículo oficial hacia Guadalajara, capital del estado de Jalisco.

Los dos agentes se dedicaban a labores de inteligencia e investigación para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en Jalisco.

Se desconoce si los dos agentes estaban trabajando en alguna investigación específica en Jalisco donde opera el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.

La dependencia confirmó que el vehículo oficial en el que viajaban los agentes de la SSPC presentaba impactos de bala y manchas de sangre; fue localizado en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan, que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara y que está a unos 10 kilómetros del estadio Akron donde se disputarán en marzo algunos de los partidos del torneo de repechaje y en junio se jugarán cuatro partidos de la fase de grupo del Mundial.

La Copa Mundial se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. En el caso de México los partidos se jugarán en el estadio Azteca de la Ciudad de México, el Akron de Guadalajara, y el estadio BBVA de Monterrey.

Elementos del Ejército, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional están participando en la búsqueda de los dos agentes.