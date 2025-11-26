Cesa Necaxa a Fernando Gago tras discreto desempeño en apenas seis meses

La directiva buscará nuevo técnico luego de cerrar el Apertura en el lugar 13 con plantilla similar

Fernando Gago deja de ser entrenador de Necaxa, tras los malos resultados que dejó en el Apertura 2025. [X]

CIUDAD DE MÉXICO.- El entrenador argentino Fernando Gago fue cesado el miércoles por el Necaxa de la primera división de México después de sólo seis meses.

Gago, de 39 años, arribó al equipo a mediados de año en relevo de su compatriota Nicolás Larcamón, quien emigró al Cruz Azul mexicano.

Necaxa, que no sale campeón de liga en México desde el torneo Invierno 98, terminó el torneo Apertura en el 13er sitio entre 18 equipos de la máxima categoría.

Larcamón, con básicamente la misma plantilla, condujo a los Rayos a las semifinales del Clausura de este año.

La dirigencia de Necaxa, que tiene como dueños minoritarios a un grupo de empresarios en los que se encuentran a los actores Ryan Reynolds y Eva Longoria, dijo en un breve comunicado que nombrarán a un nuevo entrenador más tarde.

Antes de su experiencia con los Rayos, Gago dirigió en México a Chivas, uno de los dos equipos más populares de México y al cual dejó tras rescindir su acuerdo después de aceptar una oferta para dirigir a Boca Juniors de su país donde también fracasó y fue cesado.