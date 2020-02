Inaceptable forma de cobrar el ISR por el SAT

NUEVO LAREDO, TAM.- El Servicio de Administración Tributaria, (SAT), utilizando información de nóminas capturadas a través de sistemas, realizan el cálculo del Impuesto sobre la Renta (ISR) en forma mensual.

Cuando el patrón realizaba el cálculo del Impuesto sobre la Renta de sus trabajadores, podría incluso recibir un saldo a favor, comentó el contador público, Emilio Girón Fernández de Jáuregui, quien además es empresario.

“Ahora ellos lo harán en forma mensual y no anualmente como lo realizaban los patrones, lo malo es que incluso han trastocado el salario mínimo al cual le están cobrando el ISR, esto es algo inaceptable y no hay nadie a quien se le pueda reclamar dicho proceder, lo malo que esa situación te deja como patrón agraviado ante tus trabajadores”, aseguró el contador público.

La realidad es que no pueden quitarle más de ISR, porque el resultado es que es el patrón, ante el empleado, el que resulta culpable del incremento de este impuesto, agregó.

Incluso se les afecta más, cuando hay que hacer el cálculo del impuesto en horas extras y días festivos laborados, todo esto va en contra del trabajador, indicó.

“Al final resulta que ante el trabajador, el culpable es el patrón, esto no es más que una administración voraz que busca de donde obtener más recursos para repartirlos entre personas que no son productivas y que no trabajan”, concluyó Girón Fernández de Jáuregui.