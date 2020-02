Proyectan terminar Mex 2 y ampliar Carretera Ribereña

NUEVO LAREDO, TAM.- Mejorar y ampliar la Carretera Ribereña y terminar la Mex II, son proyectos en cartera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Cumpliendo con su agenda de visitas a las ciudades fronterizas, la tarde del pasado miércoles, el director de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Ricardo Ortiz Estrada, se reunió con miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de esta ciudad fronteriza, y la cual es presidida por Rodolfo Arturo González Cantú.

“Esta visita es parte de una reunión que tuvimos en la cámara de los constructores en Ciudad Victoria, ya que se realizó cambio de mesa directiva, y pues me invitaron a visitar cada uno de los puntos del estado donde tiene presencia la CMIC, me tocaba venir a Nuevo Laredo y amablemente me recibieron”, mencionó Ortiz Estrada.

De acuerdo al propio director de la SCT, y con la intención de que los constructores de esta ciudad fronteriza, participen en los proyectos que se puedan generar, es que se inscriban en las licitaciones, ya que es la única forma en que podrían ser integrados a las obras que se tienen para este año.

“Estamos metidos en la red estatal donde también estamos haciendo un poco de obra, sin tomar en cuenta el monto toda obra es de gran importancia, ya que actualmente traemos un presupuesto de 840 millones de pesos para este año, y lo importante es que los constructores tamaulipecos estén metidos en esas obras”, enfatizó.

En cuanto a proyectos por partes de la SCT, lo más cercano es en la ribereña, donde se busca una ampliación y mejora de dicha carretera, otro punto es la MEX II, donde se sabe estas inconclusa, siendo estos proyectos lo que están pendientes y aún en proceso de aprobación.