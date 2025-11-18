Impulsa Tamaulipas liderazgo femenino en la ciencia

Nuevo Laredo, Tam.- En un encuentro que reunió a destacadas científicas de México e Iberoamérica, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, participó en el VI Congreso de Investigadoras del Sistema Nacional de Investigadoras (SNI), celebrado en Tampico, donde reiteró su compromiso con impulsar desde Nuevo Laredo el talento femenino y el desarrollo de la ciencia en Tamaulipas.

A invitación del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, la alcaldesa formó parte de las actividades del foro académico, considerado uno de los eventos más importantes del país en materia de investigación con perspectiva de género.

El encuentro contó con la presencia de la reconocida bióloga celular Dra. Annie Pardo Cemo, integrante del SNI, quien participó como figura emblemática del avance de las mujeres en la investigación. Su trayectoria, ampliamente respetada en la comunidad científica, marcó uno de los momentos más relevantes del congreso.

Canturosas destacó que la realización del evento en Tamaulipas refleja el crecimiento de la región en materia de investigación, innovación y formación profesional, además de fortalecer la agenda pública en torno a la igualdad de oportunidades para niñas, jóvenes y mujeres profesionistas.

“Estos espacios fortalecen el pensamiento científico en nuestro país y abren oportunidades para que más mujeres transformen su entorno. La presencia de la Dra. Annie Pardo es un ejemplo inspirador de cómo el conocimiento puede construir futuros más igualitarios”, afirmó la alcaldesa.

Durante su participación, la presidenta municipal extendió una invitación especial a la Dra. Pardo Cemo, madre de la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir a la próxima inauguración del Museo de Ciencia y Tecnología y Planetario ‘El Tanque’, en Nuevo Laredo, proyecto que buscará convertir a la ciudad en un nuevo referente de educación científica en la frontera norte.

Canturosas también agradeció la anfitrionía de la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal, y resaltó la importancia de reforzar alianzas con instituciones como la UAT para impulsar políticas públicas orientadas a cerrar brechas y promover el liderazgo de las mujeres en todas las áreas del conocimiento.

Con esta participación, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo reafirma su visión de futuro: una ciudad donde la ciencia y la equidad de género se entienden como motores fundamentales del desarrollo social y económico de Tamaulipas.