Impulsa Municipio el fortalecimiento de la apicultura en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, realizó la entrega de apoyos del Programa de Mejoramiento Genético Apícola, una estrategia diseñada para fortalecer y profesionalizar la actividad apícola en Nuevo Laredo.

En una ceremonia con la participación de productores locales, el director de la dependencia, Rubén Adrián González Villarreal, encabezó la entrega de los beneficios destinados a impulsar el crecimiento y la sostenibilidad del sector.

Durante el evento, González Villarreal destacó la importancia de respaldar a quienes integran esta actividad, ya que representa una fuente de autoempleo y una oportunidad para diversificar el desarrollo rural.

“Nuestro compromiso es brindarles herramientas reales para que sus apiarios crezcan, mejoren y se consoliden como una actividad sostenible en Nuevo Laredo”, expresó el funcionario.

Como parte del programa, se entregaron abejas reinas de alta genética a cada productor, seleccionadas por su mayor producción de miel, docilidad y resistencia, lo que permitirá una división más eficiente de las colmenas y un desarrollo saludable de los apiarios.

De igual forma, los apicultores recibieron un kit básico de apicultura que incluye herramientas esenciales como overol, careta, ahumador, palanca, cepillo, alimentador e insumos fundamentales para garantizar una gestión segura y adecuada de las colmenas.

González Villarreal subrayó que estas acciones representan un paso firme hacia la consolidación de Nuevo Laredo como un municipio con identidad apícola, capaz de generar productos de alta calidad y abrir nuevas oportunidades para el crecimiento económico del sector rural.