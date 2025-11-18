Cowboys rinden homenaje a Kneeland y Prescott lanza cuatro pases de TD en triunfo 33-16 ante Raiders

Los Cowboys (4-5-1) jugaron uno de sus mejores partidos de la temporada para mantener vivas sus escasas esperanzas de playoffs

George Pickens (3), de los Cowboys de Dallas, celebra un touchdown mientras Isaiah Pola-Mao (20), de los Raiders de Las Vegas, llega tarde a la cobertura durante la primera mitad del juego de la NFL del lunes 17 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/David Becker)

George Pickens (3), de los Cowboys de Dallas, celebra un touchdown mientras Isaiah Pola-Mao (20), de los Raiders de Las Vegas, llega tarde a la cobertura durante la primera mitad del juego de la NFL del lunes 17 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/David Becker)

LAS VEGAS (AP) — Dak Prescott pasó para 268 yardas y cuatro touchdowns en una victoria de 33-16 sobre Las Vegas, el primer juego de los Cowboys desde la muerte de Marshawn Kneeland.

Kneeland, de 24 años, fue encontrado muerto el 6 de noviembre en un aparente suicidio. El entrenador Brian Schottenheimer y los jugadores de los Cowboys llevaron camisetas en honor a Kneeland, e inclinaron sus cabezas durante un momento de silencio antes del juego.

Los Cowboys (4-5-1) luego jugaron uno de sus mejores partidos de la temporada para mantener vivas sus escasas esperanzas de playoffs. Dallas había perdido tres de cuatro y tiene juegos próximos contra Filadelfia, Kansas City y Detroit.

“Querían honrarlo, y no hemos terminado de honrarlo”, dijo Schottenheimer. “Él es parte de nuestra familia para siempre. Pero ha sido difícil, hombre. Quiero decir, estos últimos 11 días han sido realmente difíciles. Estoy orgulloso de esos muchachos porque simplemente la forma en que jugaron hoy, jugaron con el estilo de juego de Marshawn.

“Estaría mintiendo si dijera que no derramé algunas lágrimas cuando me puse la camiseta por primera vez, como puedes imaginar. Pero más que nada, sé que Marshawn nos estaba mirando desde arriba, y queríamos hacerlo sentir orgulloso, y creo que lo logramos”.

El propietario Jerry Jones acreditó el liderazgo de Schottenheimer durante un momento oscuro.

“De alguna manera, una competencia como esta con los Raiders es una buena terapia para volver y entrar en ella”, dijo Jones. “Saben cuánto amaba Marshawn competir, cuánto amaba a los Cowboys. Y para mí, es solo una forma de decir, ‘Este es para ti, Marshawn’”.

Las Vegas (2-8) continuó su caída bajo el entrenador de primer año Pete Carroll. Los Raiders han perdido cuatro seguidos y ocho de nueve.

Prescott fue preciso, a excepción de un fallo con CeeDee Lamb que estaba completamente abierto para un touchdown fácil, completando 25 de 44 pases para romper su racha de cuatro juegos sin ganar (0-3-1) en juegos de horario estelar. Sus cuatro pases de touchdown igualaron un récord de la temporada, igualando su total del 5 de octubre contra los Jets de Nueva York.

Lanzó principalmente a George Pickens y Lamb. Pickens (nueve recepciones, 144 yardas, un touchdown) y Lamb (cinco recepciones para 66 yardas y un TD) produjeron grandes números a pesar de que Schottenheimer los dejó en la banca durante la primera serie de los Cowboys.

Javonte Williams proporcionó equilibrio a los Cowboys al correr para 93 yardas en 22 acarreos.

Los Raiders tuvieron poco equilibrio, con 32 jugadas de pase llamadas y tres carreras —Geno Smith también se escapó para siete yardas— solo en la primera mitad. Se convirtieron en solo el tercer equipo desde al menos 1991 con 30 o más retrocesos y cuatro o menos carreras en una primera mitad. Las cuatro carreras también fueron las segunda menor cantidad de los Raiders en una primera mitad desde al menos ese año; tuvieron tres carreras contra Atlanta en un juego de 2008.

“Fueron un montón de jugadas de engaño de pases, y realmente quería vernos hacer eso”, dijo Carroll. “Solo hay una persona a la que mirar. Soy yo porque estaba influyendo en el plan de juego. … (El coordinador ofensivo) Chip (Kelly) y yo sabíamos lo que estaba pasando, pero estábamos tratando de mantenernos con eso para ver si podíamos seguir obteniendo las grandes jugadas, que estábamos obteniendo. Luego simplemente nos detuvimos en la zona roja.

“No me importa realmente complacer a la gente con nuestra mezcla de carrera y pase. Estoy tratando de mover el balón”.

Las Vegas terminó con 12 carreras, empatando por la duodécima menor cantidad en la historia de la franquicia. Ashton Jeanty, seleccionado con la sexta elección en el draft de este año para mejorar lo que fue el peor juego terrestre de la NFL, corrió solo seis veces para 7 yardas, y fue detenido en la zona de anotación para un safety en el cuarto período. Tuvo dos acarreos en la primera mitad, ganando 10 yardas.

“Eso depende de los muchachos de arriba, así que solo tomo lo que me den”, dijo Jeanty sobre las jugadas.

El enfoque de lanzar no funcionó, con Smith terminando 27 de 42 para 238 yardas con un touchdown y una intercepción.

La defensa de los Cowboys se aseguró de que Smith tuviera pocas oportunidades de ejecutar la ofensiva, capturándolo cuatro veces, incluyendo 1 1/2 por la reciente adquisición en un intercambio Quinnen Williams. Dallas envió a los Jets una selección de primera ronda del draft de 2027, una de segunda ronda de 2026 y el tackle defensivo Mazi Smith por Williams.