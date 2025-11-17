El único touchdown de Jalen Hurts lleva a Eagles a victoria 16-9 sobre Lions

Jalen Hurts (1), quarterback de los Eagles de Filadelfia, corre con el balón durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Lions de Detroit, el domingo 16 de noviembre de 2025, en Diladelfia. (AP Foto/Matt Slocum)

FILADELFIA (AP) — Jalen Hurts anotó el único touchdown en un esfuerzo por lo demás débil de la ofensiva de los Eagles de Filadelfia, y fue suficiente para llevarlos a una victoria de 16-9 sobre los Lions de Detroit, quienes fallaron en todos sus intentos en cuarta oportunidad el domingo por la noche.

Los Eagles (8-2) son el único equipo en la División Este de la NFC con más de tres victorias y el segundo en la conferencia en alcanzar ocho triunfos, lo que los pone en contienda para obtener el primer puesto y ganar la ventaja de jugar en casa mientras los campeones del Super Bowl buscan repetir el título de la liga.

Hurts lanzó para solo 135 yardas, el actual Jugador Ofensivo del Año Saquon Barkley corrió para 83 y los ex receptores de 1.000 yardas A.J. Brown y DeVonta Smith se combinaron para nueve recepciones para 57 yardas.

Sin embargo, esas dificultades no importaron mucho contra un equipo de Detroit que parecía feliz de intentar regalar el juego. Los Lions, que entraron promediando 31,4 puntos por juego, no lograron convertir en cinco intentos de cuarta oportunidad y se fueron tres de 13 en tercer down.

El coach de los Lions, Dan Campbell, reemplazó al coordinador ofensivo John Morton como el encargado de las jugadas la semana pasada. Campbell no estaba listo para decir que era un cambio permanente, aunque volvió a llamar las jugadas contra los Eagles.

Campbell no fue una gran mejora.

El notable fracaso de los Lions llegó al final del tercer cuarto mientras perdían 13-6 después de que Jared Goff conectara con Jahmyr Gibbs para una ganancia de 42 yardas que llevó el balón a la yarda 22 de los Eagles. Los Lions lograron un primer intento y gol en la yarda ocho, pero perdieron el balón en downs.

Los Eagles al menos aprovecharon su mejor oportunidad de anotar dentro de la yarda diez.

Barkley tuvo una carrera de touchdown de cinco yardas en el segundo cuarto que fue anulada por una revisión de repetición, un revés momentáneo una vez que Hurts anotó desde la yarda uno —sí, con un “tush push”— con 16 segundos restantes para enviar a los Eagles al descanso con una ventaja de 13-6.

Jake Elliott pateó goles de campo de 27 y 34 yardas en la mitad. Hizo uno de 49 yardas en el cuarto para una ventaja de 16-6.

Goff —quien completó 14 de 37 para 255 yardas— conectó con Jameson Williams para una anotación de 40 yardas que empató el juego a seis al final del segundo cuarto. Williams celebró saltando sobre el acolchado del poste de gol y abrazando el poste, lo que le valió una penalización de 15 yardas por conducta antideportiva.

En una noche ventosa en Filadelfia, esas yardas perdidas le costaron a los Lions cuando Jake Bates falló a la derecha en el punto extra de 48 yardas. Bates pateó un gol de campo de 54 yardas con 1:58 restantes.