Impulsa Carmen Lilia Canturosas transformación de escuelas

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de su compromiso con la educación y el bienestar de la niñez neolaredense, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas entregó obras de infraestructura educativa en el Jardín de Niños Profesora Irma Concepción Rocha Gómez y en la Escuela Primaria Dora Gallegos Escalante, con una inversión conjunta superior a los 6.3 millones de pesos.

La alcaldesa inauguró la construcción de una barda perimetral en el Jardín de Niños Irma Concepción Rocha Gómez, ubicado en la colonia Reservas Territoriales, obra realizada mediante recursos del Ramo 33 con una inversión de 1 millón 161 mil 198 pesos.

La obra beneficia a 299 alumnos de los turnos matutino y vespertino, y contempló la construcción de 117 metros lineales de barda, reja, pintura, señalización y rampa para personas con discapacidad, fortaleciendo la seguridad de las instalaciones educativas.

“Para nosotros es un compromiso muy grande la educación y no solamente lo decimos, lo demostramos con cada acción que realizamos todos los días en nuestros jardines de niños, escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades”, afirmó.

Destacó que estas acciones complementan las políticas de apoyo a la educación que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Por su parte, la directora del plantel, Hilda Pérez Solís, agradeció el apoyo brindado a la comunidad escolar y reconoció la labor del Gobierno Municipal en favor de la educación.

“Al entregar esta obra no solo nos deja materiales construidos, sino esperanza materializada que brinda seguridad para cada uno de nuestros alumnos y motivación para seguir formando con amor”, expresó.

Posteriormente, la presidenta municipal entregó obras de rehabilitación integral en la Escuela Primaria Dora Gallegos Escalante, ubicada en la colonia Buenos Aires, donde se invirtieron 5 millones 149 mil 295 pesos.

Los trabajos incluyeron impermeabilización, rehabilitación de techos y paredes, rehabilitación de cubierta metálica, mejoramiento de pisos, rehabilitación de la barda perimetral y acciones para fortalecer la seguridad y funcionalidad del plantel.

El director de la institución, Joaquín Rodríguez, destacó la transformación lograda en una escuela con décadas de servicio a la comunidad.

“Nuestra escuela ya tenía muchos años al servicio de la comunidad y el tiempo fue deteriorando sus instalaciones, pero no el corazón de quienes la amamos. Gracias porque nos ayudó a rehabilitar techos, paredes, pisos, la barda y la techumbre; ahora nuestras instalaciones son más seguras y dignas”, señaló.

Carmen Lilia Canturosas reiteró que la inversión en infraestructura escolar se complementa con programas de apoyo educativo impulsados por el Gobierno Municipal.

“Nos comprometemos como Gobierno Municipal a seguir impulsando la educación, no solamente con infraestructura, sino también con becas, espacios deportivos y oportunidades para nuestras niñas y niños”, afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar mejores condiciones para el aprendizaje, fortaleciendo espacios seguros y dignos para la formación de las nuevas generaciones.