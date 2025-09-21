Impulsa Américo transformación del Parque Estatal ‘El Refugio’; será referente ecoturístico

El gobernador instruyó diversas acciones para avanzar en el aumento de la reserva territorial y continuar con las tareas de reforestación. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó su compromiso para avanzar en la transformación del Parque Estatal “El Refugio”, ubicado en la Unidad Deportiva Siglo XXI, y que esta área natural protegida sea un centro de referencia para toda nuestra entidad y lugar de visita de los turistas que llegan a Ciudad Victoria.

Durante un recorrido para supervisar el proyecto de rehabilitación del llamado Bosque Urbano y del Jardín Botánico Anacahuita, el gobernador instruyó diversas acciones para avanzar en el aumento de la reserva territorial, continuar con las tareas de reforestación, reforzar la vigilancia con elementos de la Policía Montada y asegurar el abasto de agua para el riego de los árboles.

“Estamos aquí visitando esta reserva ecológica y desarrollo de convivencia social, donde se encuentra nuestro Museo de Historia Natural, canchas deportivas y una zona ecológica que queremos seguir desarrollando y que lo podamos estar cuidando y protegiendo entre todos los victorenses para tener este bosque urbano y acrecentar este Jardín Botánico Anacahuita que tantas gentes de la sociedad civil han estado alentando y manteniendo durante 30 años”, expresó.

Y reiteró: “Hoy existe la voluntad expresa de este gobierno de que este centro sea un centro de referencia para toda nuestra entidad y que sea lugar de visita a los turistas que vengan a nuestra capital. Así es que le vamos a echar unas renovadas ganas, para ponerlo en unas condiciones más dignas”.

Durante la visita, Américo Villarreal convivió con integrantes de la agrupación Tonantzin Tlalli Venerable Madre Tierra A.C., encabezados por su presidenta, la señora Teresa Baeza, y la secretaria Magda Rodarte, quienes expresaron su reconocimiento por el interés del gobernador para el mejoramiento integral de esta área natural protegida, el cuidado del medio ambiente y la preservación de las áreas verdes.

Como parte de su recorrido, el gobernador también instruyó la instalación de techumbre tipo velaria en la concha acústica y teatro al aire libre que se localiza en la parte posterior del planetario, con el propósito de que este espacio se convierta en un recinto de más utilidad para eventos artísticos y culturales.

En esta jornada acompañaron al gobernador: Karina Lizeth Saldívar Lartigue, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas; Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos; y Carlos Arturo Pancardo, secretario de Seguridad Pública.