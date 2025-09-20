El Dólar
Compra:
$17.40
Venta:
$18.60
EN VIVO

Falla de frenos provoca choque múltiple en colonia Villas de La Fe

Una Chevrolet Blazer impactó a dos vehículos en el Bulevar Anáhuac; no hubo heridos, pero los daños materiales fueron considerables

El percance, que dejó únicamente daños materiales, ocurrió en el crucero del Bulevar Anáhuac y la calle Eva Sámano, al poniente de la ciudad. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor que presuntamente se quedó sin frenos provocó un accidente vial en la colonia Villas de La Fe, en esta frontera, al impactar a dos vehículos que se encontraban detenidos en un semáforo.

El percance, que dejó únicamente daños materiales, ocurrió en el crucero del Bulevar Anáhuac y la calle Eva Sámano, al poniente de la ciudad.

El responsable fue identificado como Ismael Rosendo, de 28 años, quien conducía una camioneta Chevrolet Blazer modelo 1997. De acuerdo con el reporte de Tránsito, circulaba de sur a norte por Eva Sámano cuando impactó por alcance a una Chevrolet Silverado modelo 2001, manejada por Leonardo, también de 28 años.

Debido a la fuerza del golpe, la Silverado fue proyectada contra una Ford Edge modelo 2013, conducida por Yajaira Jacqueline, de 30 años, quien permanecía detenida esperando la luz verde del semáforo.

Afortunadamente, ninguno de los involucrados resultó lesionado, aunque los tres vehículos presentaron daños de consideración. Rosendo, quien afirmó que su camioneta sufrió una falla en los frenos, será responsable de cubrir los costos del percance.

Abandonan Nissan Versa tras chocar contra poste en Carretera Nacional

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.