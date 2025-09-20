Abandonan Nissan Versa tras chocar contra poste en Carretera Nacional

El conductor perdió el control por exceso de velocidad; se presume ileso y dejó el vehículo que fue llevado al corralón

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 12, entre las calles Nicaragua y Paloma. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un automóvil Nissan Versa, modelo 2016, fue abandonado por su conductor después de estrellarse contra un poste de alumbrado público en la Carretera Nacional, al sur de esta frontera.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 12, entre las calles Nicaragua y Paloma. Autoridades de Tránsito confirmaron que el vehículo se encontraba desocupado y solicitaron el apoyo de una grúa para trasladarlo al corralón municipal.

De acuerdo con los reportes, el conductor circulaba de sur a norte a exceso de velocidad cuando perdió el control, se desvió hacia el camellón central y terminó impactando la luminaria.

Aunque se presume que resultó ileso, decidió abandonar el automóvil antes de la llegada de los agentes viales.