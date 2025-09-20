El Dólar
Choque en Bulevar Revolución deja cuatro heridos y taxi volcado

Un Chevrolet Impala impactó a un taxi Dodge Attitude; paramédicos trasladaron a los lesionados, incluido un menor, al Hospital San José

El taxista y sus tres pasajeros resultaron heridos en el accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente vial en el cruce del Bulevar Revolución y la calle Manuel Ávila Camacho dejó como saldo cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de un año de edad, y un taxi volcado con las llantas hacia arriba.

De acuerdo con el reporte de Tránsito y Vialidad Municipal, el percance ocurrió cuando un Chevrolet Impala, modelo 2012, conducido por Nabor, de 80 años, impactó a un taxi Dodge Attitude 2024, manejado por Rolando, de 52 años.

El fuerte choque provocó que el vehículo de transporte público terminara volcado sobre la carpeta asfáltica. Rolando y sus tres pasajeros resultaron heridos en el accidente.

El conductor del Impala declaró que se encontraba detenido en el cruce cuando “el taxi pasó y me pegó”, y que se retiró del lugar para buscar ayuda. Sin embargo, agentes viales lo localizaron y detuvieron a un kilómetro de distancia del sitio.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y trasladaron a los lesionados al Hospital San José para su atención médica.

