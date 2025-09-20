Premio Ariel celebra su 67ª edición con ‘La cocina’ y ‘Sujo’ favoritas

La gala en Puerto Vallarta reconoce a lo mejor del cine mexicano, con Guillermo del Toro y “Amores Perros” recibiendo homenajes especiales

El actor Jose Alberto Patiño de la película “No nos moveran” posa para un retrato en la 67.ª edición del almuerzo de los nominados a los Premios Ariel de la Academia de Cine de México en la Ciudad de México, el miércoles 20 de agosto de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista)

CIUDAD DE MÉXICO.- La 67ª entrega del Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano se celebra el sábado por la noche con los filmes “La cocina”, “Sujo” y “Pedro Páramo” entre los principales nominados.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas entregará sus premios en Puerto Vallarta, en el estado occidental de Jalisco. Entre sus nominados están los directores Alonso Ruizpalacios (“La cocina”), Astrid Rondero y Fernanda Valadez (“Sujo”), Pierre Saint Martin (“No nos moverán”), Rodrigo Prieto (“Pedro Páramo”) y Urzula Barba Hopfner (“Corina”).

La terna de mejor actor se decidirá entre Juan Jesús Varela de “Sujo”, Juan Ramón López de “Vergüenza”, Manuel García Rulfo de “Pedro Páramo”, Raúl Briones de “La cocina” y Alfonso Dosal de “Un actor malo”.

Las actrices que competirán por el Ariel son Fiona Palomo de “Un actor malo”, Luisa Huertas de “No nos moverán”, Adriana Paz de “Arillo de hombre muerto”, Naian González Norvind de “Corina” y la estadounidense Rooney Mara por “La cocina”.

El premio a mejor película iberoamericana se decidirá entre “El 47” (España), “El Jockey” (Argentina), “El ladrón de perros” (Bolivia) y “El lugar de la otra” (Chile).

Las actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere serán las receptoras del Ariel de Oro a la trayectoria, al igual que el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Mientras que el director mexicano Guillermo del Toro y el filme “Amores Perros”, que cumple 25 años, recibirán un reconocimiento al mérito cinematográfico.