Importante que todos se vacunen contra el Covid-19

NUEVO LAREDO, TAM.- Tanto jóvenes como adultos se han mostraron muy positivos durante estos tres días que lleva la jornada de vacunación entre la población de 18 a 39 años de edad en Nuevo Laredo, la cual se ha realizado de manera ordenada y fluida.

Algunos acudieron nerviosos, otros ansiosos, pero todos contentos de ser inmunizados contra la Covid-19, dosis con la cual estarán protegidos contra este virus.

José Venegas de 49 años habitante de la colonia Mirador, quien es repartidor de comida se trasladó hasta el módulo de vacunación ubicado en el centro cívico para aplicarse por segunda vez la vacuna anticovid.

“Estoy muy contento porque ya me apliqué la vacuna, lo hice por prevención para cuidar mi salud y la de los demás, es importante que todos nos vacunemos para salir pronto de esta situación que nos afecta a todos, afortunadamente hoy descanse en el trabajo por eso aproveche para venir aplicarme la vacuna, hace dos semanas me enferme pensé que me había dado Covid, pero solo era una infección por el cambio de clima, la verdad con la vacuna me siento más protegido”, comentó.

Por su parte, Apolinar González de 55 años de edad quien vive en la colonia Valles Elizondo dijo sentirse seguro con la aplicación de la vacuna, ya que siente más tranquilidad al saber que está protegido contra el virus.

“Ya con la segunda dosis me siento más protegido, es importante que nos vacunemos para salir pronto de la pandemia, pues ya tenemos más de año y medio con esto, afortunadamente ya me aplicaron la vacuna”, manifestó González quien es mecánico y aseguró que en su trabajo le dieron permiso para que acudiera a aplicarse el biológico.

Para Susana Guerrero de 27 años habitante de la colonia Valles Elizondo y quien es ama de casa señaló sentirse mejor con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer.

“Me siento bien, protegida, con la vacuna cuido la salud de mi familia principalmente de mis hijos, sé que, si me llego a contagiar, no me enfermare de gravedad, me siento muy contenta, ahora solo espero que no me haga alguna reacción”, aseguró la madre de familia.

Durante su aplicación muchos vacunados se animaron a tomarse una “selfie” o videos con su celular al momento de recibir la dosis para compartirla con sus amigos o familiares o para publicarla a través de las redes sociales.