Impone Klaebo nuevo récord olímpico con novena medalla de oro invernal

El noruego conquistó el relevo masculino y se convirtió en el atleta más laureado en la historia del esquí nórdico olímpico

El noruego Johannes Hoesflot Klaebo compite en el relevo masculino 4 x 7.5km d esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de 2026 en Tesero, Italia, el domino 15 de febrero de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)

TESERO, Italia.- El noruego Johannes Hoesflot Klaebo ganó el domingo una novena medalla de oro en esquí de fondo, con lo que estableció un récord de los Juegos de Invierno, en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

El atleta de 29 años ganó el domingo el relevo 4 x 7,5 kilómetros en la competencia masculina para conseguir su cuarto oro en los Juegos de 2026.

Había compartido el récord con tres atletas noruegos ya retirados: Marit Bjoergen y Bjoern Daehlie en esquí de fondo, y Ole Einar Bjoerndalen en biatlón.

Ahora se encuentra solo en la cima.