El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.00
EN VIVO

Impone Klaebo nuevo récord olímpico con novena medalla de oro invernal

El noruego conquistó el relevo masculino y se convirtió en el atleta más laureado en la historia del esquí nórdico olímpico

El noruego Johannes Hoesflot Klaebo compite en el relevo masculino 4 x 7.5km d esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de 2026 en Tesero, Italia, el domino 15 de febrero de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)

TESERO, Italia.- El noruego Johannes Hoesflot Klaebo ganó el domingo una novena medalla de oro en esquí de fondo, con lo que estableció un récord de los Juegos de Invierno, en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

El atleta de 29 años ganó el domingo el relevo 4 x 7,5 kilómetros en la competencia masculina para conseguir su cuarto oro en los Juegos de 2026.

Había compartido el récord con tres atletas noruegos ya retirados: Marit Bjoergen y Bjoern Daehlie en esquí de fondo, y Ole Einar Bjoerndalen en biatlón.

Ahora se encuentra solo en la cima.

Chivas vence 1-0 al América en el Clásico de la Liga MX
Ataque de dron ucraniano provoca incendios en un puerto ruso

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.