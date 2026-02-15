Chivas vence 1-0 al América en el Clásico de la Liga MX

Guadalajara, México (AP) — Armando González marcó por segundo Clásico consecutivo para llevar el sábado a las Chivas a la victoria de 1-0 sobre América en una nueva edición del duelo más popular de la Liga MX.

González reflejó en el marcador la superioridad del Guadalajara a los 41 minutos cuando remató a segundo poste un balón peinado en un tiro de esquina.

Con la victoria en el Estadio Akron Chivas extendió el segundo mejor inicio de torneos cortos en su historia a cuestas de su acérrimo rival. Los rojiblancos llevan paso perfecto después de seis jornadas para ser líderes con 18 puntos.

América vio rota una racha de dos victorias para quedarse en la 10ma posición con ocho unidades.

González sigue con su destacada campaña goleadora al conseguir su quinta diana. El delantero de las Chivas, campeón de goleo el curso pasado junto con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis) con 12 goles, únicamente se ha quedado sin marcar en la segunda jornada del torneo.

La rivalidad ante América le ha sentado bien a la “La Hormiga” González, ya que en el torneo Apertura 2025 marcó la segunda de las dianas del Guadalajara en la victoria de 2-1 en el partido en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

América volvió a mostrarse improductivo en la zona de ataque, donde echó de menos al extremo estadounidense Alejandro Zendejas, quien quedó descartado para disputar el Clásico al resentirse de una dolencia, luego de su debut en el curso el fin de semana pasado.

Las Chivas dirigidas por el argentino Gabriel Milito ahora están a dos victorias de igualar el mejor inicio de torneo de la franquicia, luego de haber ganado sus primeros ocho partidos del Bicentenario 2010.

CANALES DA EL TRIUNFO A RAYADOS

Sergio Canales marcó su primer gol de cabeza con Monterrey, que superó así 1-0 a León.

El volante español llegó al área sin marca para rematar con la testa un preciso centro del argentino Luca Orellano a los 24 minutos.

Los Rayados pusieron fin a una racha de dos partidos sin victorias en el curso doméstico, con lo que ascendieron provisionalmente a la 5ta posición con 10 unidades. León hiló cinco jornadas sin triunfos para estancarse en el 16to sitio con cuatro.

Con su primera diana de cabeza, Canales llegó a 44 goles en 110 partidos con los Rayados, confirmándose como uno de los mejores refuerzos que han arribado en los últimos años a la Liga MX.

El delantero francés Anthony Martial fue sustituido cuando iniciaba el descuento previo al descanso por los Rayados, luego de sufrir una luxación de hombro, que obligó a trasladarlo a un hospital.

OTROS RESULTADOS

Atlético de San Luis goleó 3-0 a Querétaro con tantos de João Pedro a los 39 minutos, Jesús Medina a los 50 y Miguel García, a los 82.

La victoria deja a San Luis en la 10ma posición con siete puntos. Querétaro se estanca en el 15to sitio con cinco.

En un partido más, Pachuca superó en casa 3-1 al Atlas, para escalar a la 4ta posición provisional con 11 unidades.

Oussama Idrissi a los 18 minutos, Brian García a los 41, y Salomón Rondón a los 67 hicieron las dianas de los Tuzos; Alfonso González descontó por Atlas a los 64 de penal. Los rojinegros quedaron en el octavo sitio con 10 puntos,

Por su parte, Necaxa venció 2-1 a Ciudad Juárez con un tanto de Javier Ruiz a los 87 minutos.

Los Rayos ascendieron a la 9na posición con nueve unidades, mientras que los Bravos quedaron en la 15ta con apenas cuatro.