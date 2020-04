Igualan Atlas y Xolos a dos

CIUDAD DE MÉXICO.- En un partido que resultó emocionante, Atlas y Xolos terminaron igualando 2-2, en partido correspondiente a la Fecha 4 de la eLiga MX.

El colombiano Edwin Cardona fue el encargado de marcar por los de Tijuana, mientras que Manu Balda y Edson Rivera lo hicieron por los rojinegros.

Con este resultado, el Atlas sumó un punto que lo llega a la quinta posición con un total de 7 unidades.

Los fronterizos alcanzaron su quinto punto.

Este martes continúa la jornada con los siguientes partidos: Monterrey vs. Querétaro, América vs. FC Juárez y Morelia vs. León.