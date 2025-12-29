Identifican a pilotos fallecidos en choque aéreo de helicópteros en Nueva Jersey

Restos de un helicóptero después de un choque entre dos helicópteros, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Hammonton, Nueva Jersey. (WPVI-TV/6ABC via AP)

NUEVA JERSEY.- Los dos hombres que murieron el fin de semana durante un choque de helicópteros en pleno vuelo en Nueva Jersey obtuvieron sus licencias de piloto a una edad avanzada y solían desayunar juntos en una cafetería ubicada cerca del lugar del percance antes de despegar desde el aeropuerto local.

Las autoridades identificaron el lunes a Kenneth Kirsch, de 65 años, y Michael Greenberg, de 71, ambos de Nueva Jersey. Según los testigos, los dos helicópteros que pilotaban el domingo volaban muy cerca uno del otro poco antes de estrellarse en un campo de cultivo cerca del aeropuerto en Hammonton, a unos 56 kilómetros (35 millas) al sureste de Filadelfia.

El jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, dijo el lunes en un comunicado que Kirsch, fue declarado muerto en un hospital de la zona, mientras que Greenberg murió en el lugar del choque.

Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) analizaron la escena el lunes y determinaron que el campo de escombros tiene aproximadamente 91 metros (100 yardas) de largo y contiene partes de los rotores principales y de cola, dijo un portavoz. Se tiene previsto que ambos helicópteros sean retirados el martes y trasladados a otro lugar para una revisión adicional.

La NTSB tiene previsto un informe preliminar en aproximadamente 30 días, informó la agencia.

Friel dijo que los rescatistas respondieron a un reporte de un incidente aéreo alrededor de las 11:25 de la mañana del domingo. Un video del lugar muestra un helicóptero que gira rápidamente mientras se desploma. Posteriormente, la policía y los equipos de bomberos extinguieron las llamas que envolvieron a una de las aeronaves.

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) describió el percance como una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un helicóptero Enstrom 280C cerca del Aeropuerto Municipal de Hammonton. Únicamente los pilotos estaban a bordo.

Kirsch y Greenberg obtuvieron sus licencias de piloto en 2014, según los registros de la FAA. A menudo se detenían en el Apron Cafe junto al aeropuerto para desayunar antes de volar, dijo el propietario del restaurante, Sal Silipino.

Silipino dijo que Kirsch y Greenberg comieron en el café poco antes del percance. Los clientes vieron despegar los helicópteros desde el aeropuerto y quedaron atónitos cuando las aeronaves se desplomaron, añadió.

“Fue impactante. Todavía estoy temblando de haber visto eso”, dijo Silipino. “Acababan de desayunar en nuestro café. Son clientes habituales. Vienen cada semana o cada dos semanas. Vuelan juntos. Parecen ser personas muy agradables. También eran muy amables con los trabajadores y el personal y todos.”

Dijo que los vuelos parecieron comenzar sin incidentes.

“Vi caer uno y luego vi caer al otro y hubo un poco de incredulidad. Como, ¿realmente está sucediendo eso?”, subrayó Silipino.

Los registros de la FAA muestran que Kirsch era el propietario registrado de uno de los helicópteros, mientras que la otra aeronave estaba registrada a nombre de M&M Charter LLC de Mountville, Pensilvania. No se pudo encontrar de momento información de contacto de la compañía.

Dan Dameshek, residente de Hammonton, dijo a NBC10 que iba saliendo del gimnasio cuando escuchó un fuerte chasquido y vio dos helicópteros girando fuera de control.

“De inmediato, el primer helicóptero pasó de estar derecho a estar de cabeza y comenzó a girar y caer rápidamente”, relató Dameshek a la estación de televisión. “Y luego parecía que el segundo helicóptero estaba bien por un segundo, y luego sonó como otro chasquido o algo … y luego ese helicóptero comenzó a girar rápidamente”.

Hammonton es una ciudad de aproximadamente 15,000 personas ubicada en el condado de Atlantic en la parte sur de Nueva Jersey.