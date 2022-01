Identifican a atacante de sinagoga en Texas

COLLEYVILLE, Texas.- Las autoridades identificaron el domingo al hombre que tomó rehenes en una sinagoga en Texas como Malik Faisal Akram, ciudadano británico de 44 años de edad.

Luego de que un rehén fuera liberado ileso de una sinagoga de Texas donde un hombre había estado reteniendo a cuatro personas, el gobernador del estado informó momentos después que todos los rehenes fueron puestos en libertad sanos y salvos.

«Las plegarias fueron respondidas», tuiteó Abbott. «Todos los rehenes están fuera sanos y salvos», añadió.

Después de unas diez horas de negociaciones que permitieron la liberación de un rehén, “un equipo de rescate irrumpió en la sinagoga” y liberó a las tres personas que seguían cautivas.

El secuestrador fue declarado muerto más tarde, según un oficial de la ley que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. Los detalles del rescate o la muerte del hombre no se dieron a conocer de inmediato.

Momentos antes, el Departamento de Policía de Colleyville dijo que el primer hombre rescatado fue puesto en libertad después de las 05:00 horas del sábado. Se esperaba que se reuniera pronto con su familia y no requirió atención médica.

El secuestrador pedía que liberan a su hermana, que cumple una condena de 86 años de prisión por haber tratado de matar a soldados estadounidenses y agentes del FBI mientras se encontraba detenida en Afganistán.

En un comunicado emitido el domingo, el FBI aseveró que no hay indicio alguno de que haya alguna otra persona involucrada.

El suceso ocurrió el sábado en la sinagoga Beth Israel cerca de Fort Worth, Texas.