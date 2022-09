‘Ian’ y no la cadera deja a Ale Guzmán fuera de los Latin Billboards

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Alejandra Guzmán ya no se presentará en la ceremonia de los premios Billboard de la música Latina que se llevará a cabo este jueves en Miami, Florida, en donde se tenía planeado que hiciera acto durante el homenaje que se le hará a Raphael por su trayectoria artística.

El motivo no es por la dislocación de cadera que tuvo este miércoles durante un concierto en Washington, más bien fue debido a que no encontró boletos para viajar hacia aquella ciudad donde se hará el evento musical, en Miami.

Así lo confirmó este jueves su mánager en entrevista con EL UNIVERSAL, quien dijo que no hubo vuelos debido al huracán Ian que se encuentra actualmente en la zona de Florida y que avanza hacia la costa este de Estados Unidos.

“A mí me preguntan que sí va a estar y yo respondo que no, es por lo del tema del huracán, no es por lo de la cadera porque no hay vuelos. No va a estar y hasta donde sé otros artistas tampoco porque no hubo vuelos para poder viajar por lo del huracán”, explicó.

Por lo mismo que ya no podía ir a los Latin Billboards lo más probable es que ya se haya regresado a la Ciudad de México, comentó esta fuente.

Otros artistas que está programado que canten en el homenaje de Raphael en la mencionada gala son CNCO que ya está en Miami y también Ángela Aguilar, quien no ha aclarado si continúa en pie su show o cancelará.