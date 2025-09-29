Huracán Humberto y tormenta tropical Imelda amenazan Bahamas y Bermudas

Las Carolinas se preparan para las lluvias de Imelda

Esta imagen satelital proporcionada por NOAA muestra el huracán Humberto el viernes 26 de septiembre de 2025. (NOAA vía AP)

SAN JUAN (AP) — Las autoridades en las Bahamas cerraron la mayoría de las escuelas el lunes tras las evacuaciones obligatorias para algunas islas del archipiélago, ya que se espera que la tormenta tropical Imelda arroje fuertes lluvias y desate inundaciones en el norte del Caribe.

La tormenta se encontraba a unos 15 kilómetros (10 millas) al sureste de la isla Gran Ábaco, que todavía se está recuperando del huracán Dorian después que azotara partes de las Bahamas como un devastador huracán de categoría 5 en 2019.

Imelda tenía vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph) y se movía hacia el norte a 15 km/h (9 mph). Se prevé que se convierta en huracán el martes y se dirija hacia el océano abierto, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Se emitió una advertencia de tormenta tropical para partes del noroeste de las Bahamas, incluyendo Eleuthera, los Abacos, la isla Gran Bahama y los cayos circundantes. Se reportaron cortes de energía en algunas áreas y las autoridades cerraron oficinas gubernamentales en las islas afectadas.

Se pronostica que Imelda arroje entre 10 y 20 centímetros (4 a 8 pulgadas) de lluvia en el noroeste de las Bahamas hasta el martes, y entre 5 y 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) en el este de Cuba.

Por su parte, el huracán Humberto giraba en aguas abiertas cercanas, lo que, según los meteorólogos, hará que Imelda gire abruptamente hacia el este-noreste, alejándose de la costa sureste de Estados Unidos.

“Esto es realmente lo que va a salvar a Estados Unidos de ver lluvias catastróficas”, dijo Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather, una empresa privada de pronósticos meteorológicos de Estados Unidos.

Cuando dos tormentas giran cerca una de la otra, crean lo que se conoce como el efecto Fujiwhara, lo que significa que comienzan a rotar en sentido antihorario una alrededor de la otra, detalló DaSilva.

“Es un fenómeno muy raro en general en la cuenca del Atlántico”, añadió.

Humberto era una tormenta de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 230 km/h (145 mph). Se encontraba a unos 585 kilómetros (365 millas) al sur-suroeste de Bermudas moviéndose hacia el noroeste a 22 km/h (14 mph). Había un aviso de tormenta tropical en efecto para Bermudas.

“Esto no va a ser una amenaza para Estados Unidos”, sostuvo DaSilva.

Sin embargo, se espera que la humedad de Imelda se traslade hacia las Carolinas, con lluvias intensas pronosticadas hasta la mañana del martes. Las lluvias más intensas se limitarán a la costa, desde Charleston en Carolina del Sur hasta Wilmington en Carolina del Norte, y Charlotte y Raleigh podrían recibir solamente entre 3 y 5 centímetros (1 a 2 pulgadas) de lluvia, dijo.

Las Carolinas podrían registrar ráfagas de viento de 64 km/h (40 mph), pero sólo a lo largo de la costa, señaló DaSilva, que advirtió sobre oleaje peligroso y fuertes corrientes de resaca durante toda la semana.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo que las autoridades activaron con antelación equipos de búsqueda y rescate durante el fin de semana.

Por otro lado, en Carolina del Norte, el gobernador Josh Stein declaró el estado de emergencia incluso antes que Imelda se formara.

“Un doble golpe para Bermudas”

Al tiempo que la tormenta tropical Imelda y el huracán Humberto giraban en aguas abiertas, las autoridades en Bermudas se preparaban para dos impactos cercanos.

“Va a ser un doble golpe para Bermudas, primero Humberto y luego Imelda siguiéndole de cerca”, resaltó Da Silva.

Dijo que Imelda podría pasar a unos 24 kilómetros (15 millas) de Bermudas como el cuarto huracán con nombre de la temporada en el Atlántico, y Humberto pasará a una distancia mayor.

Michael Weeks, ministro de Seguridad Nacional de Bermudas, instó a los residentes a prepararse, advirtiendo que ha habido “algunos casi impactos esta temporada en relación con tormentas severas”.

“El huracán Humberto es una tormenta peligrosa, y con otro sistema desarrollándose hacia el sur, cada hogar en Bermudas debería tomar las medidas necesarias para estar preparado”, dijo.

Los vuelos hacia y desde las islas en las Bahamas fueron cancelados, y se espera que los aeropuertos reabran una vez que mejoren las condiciones meteorológicas.