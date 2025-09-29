México rescata empate 2-2 ante Brasil y Argentina derrota 3-1 a Cuba en Mundial Sub20

Los jugadores de México celebran el gol de Diego Ochoa para el empate 2-2 contra Brasil en el Mundial Sub20, el domingo 28 de septiembre de 2025, en Santiago, Chile. (AP Foto/Matías Delacroix)

SANTIAGO (AP) — Un cabezazo del central Diego Ochoa a los 85 minutos le dio a México un merecido empate 2-2 ante el favorito Brasil el domingo en la noche en el debut de ambos en el llamado “grupo de la muerte” del Mundial Sub20, mientras que Argentina sufrió más de la cuenta para derrotar 3-1 a Cuba.

El volante Alexéi Domínguez puso en ventaja al Tri a los 9 minutos de juego en el Estadio Nacional de Santiago luego de rematar en el área chica un rebote del arquero Otávio, quien no pudo contener un potente cabezazo de Tahiel Jiménez.

La Verdeamarela igualó el trámite a los 21 cuando Coutinho recibió un pase del lateral Igor y desde la medialuna del área sacó un zurdazo imposible de atajar para Emmanuel Ochoa.

A los 75, Luigi recibió un lateral de espaldas al arco y con un derechazo bombeado hacia atrás superó nuevamente al portero mexicano.

Pero cuando parecía que Brasil haría valer toda su jerarquía para quedarse con los tres puntos, Ochoa, el defensor del FC Juárez que mide 1,89 metros, peinó un tiro de esquina al segundo palo para decretar el empate.

Ambas selecciones comparten el Grupo C con Marruecos y España. Los africanos salieron triunfantes 2-0 ante los españoles.

Argentina liquida al final

Con un doblete de Alejo Sarco en el primer tiempo y un zurdazo de Ian Subiabre sobre el final, Argentina derrotó el domingo 3-1 a Cuba a pesar de jugar con un hombre menos durante la mayor parte del encuentro por el Grupo D en Valparaíso.

Sarco, surgido en Vélez Sarsfield y hoy jugador del Bayer Leverkusen de la Bundesliga, inauguró el marcador en el tercer minuto de acción al empujar a la red un certero centro-pase de Maher Carrizo, otra joya de Vélez.

A los 10 minutos, el defensor argentino Santiago Fernández vio la roja directa por falta de último hombre y dejó a la Albiceleste con 10. Su entrenador Diego Placente usó la tarjeta verde para revisar la jugada – la FIFA está probando en el torneo un nuevo sistema de revisión que permite a los técnicos apelar dos fallos por partido – pero no logró revertir la decisión del árbitro malayo Nazmi Nasaruddin.

No obstante, Sarco estiró la ventaja a los 41 al cabecear al segundo palo un centro del lateral derecho Dylan Gorosito.

El capitán cubano Karel Pérez descontó en el alargue del primer tiempo al empujar un rebote en el área chica argentina a la salida de un tiro de esquina.

A los 89, el ingresado Ian Subiabre – quien estuvo a punto de perderse el Mundial por un conflicto contractual con su club River Plate – sentenció la victoria con un zurdazo al primer palo del arquero cubano Yurdy Hodelin.

Marruecos sorprende a España

La selección marroquí derrotó a España, quedando como único puntero del Grupo C.

El centrodelantero Yassir Zabiri abrió el marcador en el Estadio Nacional de Santiago a los 54 minutos con un zurdazo a colocar ante la salida del portero Fran González en un veloz contraataque. A los 59, el delantero Gessime Yassine conectó un centro de Othmane Maamma para ampliar la diferencia.

España tendrá la posibilidad de redimirse el miércoles ante México, mientras que Marruecos enfrentará a Brasil el mismo día.

Italia supera a Australia

El capitán italiano Mattia Mannini convirtió un penal a los 10 minutos para el triunfo de la Azzurra en su debut contra Australia por 1-0 en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La árbitra mexicana Katia García sancionó la pena máxima luego de que el portero Steven Hall derribara al delantero Mattia Mosconi en un mano a mano.

La victoria deja a Italia al tope del Grupo D junto a Argentina. Los europeos se medirán con Cuba el miércoles, mientras que Australia hará lo propio contra la Albiceleste.