Celebran médicos su día con Torneo de Golf a go-go

Nuevo Laredo, Tam. – Como cada año y en el marco de la celebración por el Día del Médico, se llevó a cabo el Torneo de Golf edición No.12, teniendo como sede las instalaciones del Club Campestre, donde un gran número de galenos festejaron su día con amigos y empresarios de diferentes rubros.

Con el paso de los años este torneo se ha ido convirtiendo ya en una tradición para los doctores de la ciudad, que se organizan para reunirse y disfrutar de este torneo de golf donde médicos de todas las especialidades participan en esta competencia, mismo que fue bajo el formato a Go-Go, el cual se juega de manera más rápida y donde no importa si se es profesional o simplemente aficionados, teniendo como finalidad divertirse y convivir.

En esta doceava edición del ‘Torneo por el Día del Médico’, los organizadores fueron los doctores Eduardo Dozal Carrillo, Javier Vega, Jorge Grajeda, Javier Olmos y Eduardo Flores.

Para cada uno de los jugadores registrados, al momento de la llegada al club se les hizo la entrega de un kit con gorras, playeras entre otros souvenir.

Como en cada torneo se realizó, primero, la premiación de los tres primeros lugares, siendo el tercer lugar para el equipo formado por Marcelo Garza, Eladio Garza, Carlo Ceballos y Joaquín Ceballos; en segundo lugar quedó el equipo conformado por Ricardo Samar, Víctor Urbina, Eduardo Chapa Jr. y Octaviano Rodríguez, mientras que los grandes ganadores del primer lugar fue el equipo de Federico Enríquez, Roberto Herrera, Freddy Guarneros y Manuel Herrera, haciéndose acreedores a sus trofeos de la competencia.

Para concluir, todos los jugadores, que fueron más de 90 los registrados, en su mayoría doctores, compartieron los alimentos en una cena y disfrutaron de una rifa con una gran variedad de regalos que iban desde televisiones, palos de golf, bolsas para palos de golf, hieleras, entre otros artículos.