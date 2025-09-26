Humberto se convierte en huracán sobre el Atlántico mientras Gabrielle pasa por las Azores

Esta imagen satelital de la NOAA tomada a las 11:36 de la mañana del 25 de septiembre de 2025 muestra la tormenta tropical Humberto en el Atlántico Norte. (NOAA vía AP)

MIAMI (AP) — El huracán Humberto se formó en el océano Atlántico, que de momento no representa una amenaza para tierra firme, mientras que Gabrielle pasó el viernes por las Azores, según los meteorólogos.

Humberto se encuentra aproximadamente a 750 kilómetros (465 millas) al noreste de las islas de Sotavento del norte y avanza lentamente en dirección noroeste. Se espera que se intensifique de forma considerable durante el fin de semana para convertirse en un huracán de gran intensidad, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami.

Mientras, Gabrielle, convertido en ciclón postropical, se acercaba al archipiélago portugués de Azores. donde había una alerta por huracán. A las 9 de la mañana del viernes, el meteoro se encontraba a unos 230 kilómetros (145 millas) al este-noreste de la isla de Faial, en las Azores centrales.

Sus vientos máximos sostenidos rondan los 100 kilómetros/hora (65 millas por hora), con ráfagas más fuertes. Se espera que comience a perder fuerza de forma gradual el sábado. Sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 260 kms (160 millas) más allá de su vórtice. Un observatorio reportó vientos sostenidos de 126 km/h (78 mph), lo que equivaldría a un huracán.

El NHC había calificado antes a Gabrielle de tormenta postropical, una caracterización que significa que el sistema carece de las “características tropicales” típicas. Sin embargo, la amenaza de fenómenos meteorológicos severos se mantenía para todo el viernes.

Gabrielle se mueve en dirección el este-noreste a 46 km/h (29 mph). Se espera que en las próximas horas se aleje del archipiélago y se aproxime a la parte continental de Portugal el domingo.

En el océano Pacífico, Narda se mantiene como un huracán de categoría 1, pero podría recuperar fuerza y alcanzar la categoría 2. Narda no representa una amenaza para tierra firme y se espera que pierda intensidad en los próximos días.