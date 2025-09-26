El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.50
EN VIVO

Trump sugiere cambiar sede de partidos del Mundial 2026 en EU en caso de inseguridad

No está claro si Trump tiene la autoridad para cambiar las ciudades anfitrionas

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el jueves 25 de septiembre de 2025, en Washington; junto a él está el vicepresidente JD Vance. (AP Foto/Alex Brandon)
AP

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump sugirió que los partidos de la Copa Mundial de fútbol el año próximo que se disputen en su país, así como en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, podrían ser trasladados a otras sedes si la ciudad designada como sede se considera insegura.
“Si creo que no es seguro, lo vamos a mover”, dijo Trump el jueves en la Oficina Oval después de ser preguntado sobre las ciudades anfitrionas del Mundial que se oponen a sus medidas enérgicas contra la inmigración y el crimen.
Los Ángeles, Seattle y San Francisco están entre las ciudades que albergarán partidos del Mundial 2026.
No está claro si Trump tiene la autoridad para cambiar las ciudades anfitrionas.
Trump manifestó que si su administración considera que alguna ciudad “va a ser incluso un poco peligrosa para el Mundial”, así como para los Juegos de Los Ángeles 2029, “lo trasladaremos”.
“Pero, espero que eso no suceda”, agregó.
El Mundial de 2026 será el primero con tres países sedes, con México y Canadá como las otras. También será el primero con 48 selecciones.
Estados Unidos cuenta con 11 ciudades anfitriones. Aparte de Los Ángeles, Seattle y San Francisco, las otras son Atlanta, Boston, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

Humberto se convierte en huracán sobre el Atlántico mientras Gabrielle pasa por las Azores

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.