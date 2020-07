Hospital General atiende solo en área de urgencias

El doctor Oscar Gerardo González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, comenta que la población debe tomar en cuenta que el área de urgencias es precisamente para quienes necesiten de esta atención, de lo contrario no se le podrá brindar servicio.

NUEVO LAREDO TAM.- Aún en el Hospital General “Solidaridad” ubicado en Maclovio Herrera esquina con Aquiles Serdán, se están atendiendo a personas que necesiten de alguna urgencia, ya sea quien haya sufrido un accidente, un infarto, o que necesiten de una operación que no pueda esperar.

Lo anterior lo manifestó el doctor Oscar Gerardo González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, quien añadió que afortunadamente aún no se ha determinado que el hospital pase a ser Hospital COVID, como el que se encuentra instalado provisionalmente frente al área de urgencias del nosocomio.

“Todavía seguimos tendiendo a las personas que en realidad necesitan una urgencia, las consultas y otros programas que ya tenemos establecidos se encuentran suspendidos, pero esto de seguir atendiendo pacientes en urgencias es una buena ayuda para la población”, explicó.

Destacó que esto sigue siendo un beneficio para las personas que son de bajos recursos, y que no tienen para pagar un hospital particular para que sean atendidos, esperando que debido al incremento de casos de coronavirus, no se llegue a que el hospital, pase a ser Hospital COVID.

El médico precisó que las personas que en urgencias son aquellas personas que tengan algún accidente automovilístico o de otra índole, así como a las personas que sufran de alguna descompensación de glucosa o presión arterial, o quienes hayan sufrido alguna factura.

Reveló que la población debe tomar en cuenta que el área de urgencias es precisamente para quienes necesiten de esta atención, de lo contrario no se le podrá brindar la atención, quien acuda a una urgencia debe ir solamente acompañado por un familiar, si puede ir solo es mucho mejor.

González Arrambide indicó que las personas que tienen enfermedades crónico degenerativas como es diabetes e hipertensión, deben tomar el medicamento como se lo indica el médico ello para evitar alguna complicación, además de llevar una buena alimentación. “Quienes tienen alguna otra enfermedad deben cuidarse más porque tienen sus defensas muy bajas, y no deben dejar tomar su medicamento”, asentó.