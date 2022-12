Holanda impone su pegada ante EU y avanza a cuartos

RAYÁN, Qatar.— La pegada de Holanda anestesió a Estados Unidos.

Memphis Depay y Daley Blind anotaron goles en la primera parte, mientras que Denzel Dumfries puso la sentencia con el tercero para que la Oranje derrotase 3-1 a Estados Unidos y acceder a los cuartos a los cuartos de final del Mundial de Qatar.

Con un despliegue demoledor por las bandas y la displicencia de la zaga estadounidense, Holanda impuso su jerarquía.

Depay remeció las redes a los 10 minutos y Blind amplió la ventaja a los 45 para Holanda que esperan al ganador del partido entre Australia y Argentina.

Ambos goles, de similar manufactura, fueron gracias a servicios quirúrgicos por la banda derecha de Dumfries, quien sofocó el amago de remontada estadounidense con un tanto a los 81.

Holanda sigue invicta en Qatar, pero su técnico Louis van Gaal avisó que su equipo deberá mejorar en la ronda siguiente si quiere aspirar al título.

‘Asumo que mientras más fuerte el país que enfrentemos más difícil será’, dijo el entrenador de 71 años. ‘Argentina, Francia o España tendrán otra exigencia a lo que pasó con Estados Unidos. Vamos a arremangarnos la camisa y a ponernos a trabajar a partir de mañana’.

Haji Wright había descontado a los 76 para los estadounidenses, que fracasaron en su intento por acceder a los cuartos de final de un Mundial por primera vez desde Corea y Japón 2002. Estados Unidos también naufragó en la instancia de octavos en 2010 y 2014, cuando sucumbieron ante Ghana y Bélgica, respectivamente.

Depay alcanzó los 43 goles con la selección para superar a Klass Jan Huntelar como segundo anotador histórico, sólo superado por Robin van Persie (50).

Luego de perderse el Mundial de Rusia 2018, los neerlandeses consiguieron ganar por quinta ocasión en sus últimos seis partidos de la ronda de los 16 mejores. Reaparecen en los cuartos de final por primera vez desde Brasil 2014, donde alcanzaron las semifinales y eventualmente el tercer puesto.

Holanda venía de quedar primero en el Grupo A, con victorias ante Senegal y la anfitriona Qatar y un empate contra Ecuador.

Salieron con el puño en alto a pesar de que los estadounidenses tuvieron más posesión en el partido y un igual número de tiros a puerta con seis.

‘Sufrimos en el primer tiempo porque no tuvimos la pelota y eso no es aceptable y aunque hicimos los goles no estábamos satisfechos’, dijo Van Gaal. ‘En la segunda parte mejoramos y aunque hicimos menos goles, recuperamos la posesión y concedimos un gol porque perdimos innecesariamente el balón’.

Holanda, que ahora tiene una racha de 19 partidos sin derrotas, se quedó en la orilla de salir campeón en 1974, 1978 y 2010.

Aunque la derrota es dolorosa para Estados Unidos los dirigidos por Gregg Berhalter alcanzaron la fase de eliminación directa con un joven plantel. Ante los holandeses, con 25 años y 86 días fue la alineación más joven de un cuadro estadounidense en las rondas decisivas de un Mundial. La cifra previa más baja fue de 27 años y 19 años en la derrota ante Argentina en la semifinal del primer Mundial, en 1930.

Con Christian Pulisic, Weston McKennie y otros, Estados Unidos cuenta con un promisoria camada rumbo al torneo de 2026, cuando será co-anfitriona junto a México y Canadá.

Una asignatura pendiente será descifrar cómo ganarle a una selección europea. Los estadounidenses no han podido salir airosos en 12 partidos contra rivales del continente en el Mundial desde 2002, con seis derrotas.

‘Creo que hemos progresado algo’, dijo Berhalter. ‘La gente se fija en el equipo y ve una identidad clara. Ven jugadores con garra y que son solidarios. Ven talento en la cancha. Hemos progresado, pero en esta noche nos hemos quedado cortos’.

La eliminación de Estados Unidos también dejó a la CONCACAF sin representantes en Qatar.

Cuatro días de después de salir lastimado tras marcar el gol de la victoria ante Irán, Pulisic se perdió una clara ocasión para adelantar a Estados Unidos en el tercer minuto cuando el portero neerlandés Andries Noppert le tapó un disparo a quemarropa.

Pulisic estuvo en duda luego de salir con un golpe en un hueso pélvico que lo mandó al hospital.

Holanda se puso arriba poco después con el primer pase de Dumfries hacia Depay, quien desde dentro del área con un remate cruzado al poste derecho de Matt Turner.

Cuando caducaba la primera parte y con Estados Unidos haciendo méritos para el empate, Dumfries recuperó una pelota por el costado derecho y asistió a Blind, quien facturó de idéntica manera que Depay.

‘Cuando te toca enfrentar a un equipo con la calidad que ellos tienes, y les regalas tres o cuatro ocasiones, te van a meter tres o cuatro’, comentó el capitán estadounidense Tyler Adams.

Estados Unidos salió punzante para la segunda parte. Tim Ream remató en el área y Cody Gapko rechazó sobre la línea de gol cuando Noppert había sido superado.

El descuento estadounidense llegó con cierta fortuna. Pulisic mandó un centro por derecha que Wright desvió con la pierna derecha y la alejó del arquero neerlandés.

Parecía que Estados Unidos podría revivir, pero esas esperanzas se esfumaron cuando Dumfries apareció solo en el área por la derecha y convirtió con una volea que dejó sin oportunidad a Turner.