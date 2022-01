¿Hechizo lunar? Tiburones atacan más en luna llena

CIUDAD DE MÉXICO.- Un «hechizo lunar» parece guiar a los tiburones, pues atacan más durante las fases más llenas de la Luna, de acuerdo con un estudio de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU, por sus siglas en inglés) y la Universidad de la Florida.

Los investigadores analizaron los registros sobre ataques a nivel mundial desde 1960 hasta 2015 del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida. Así identificaron una correlación entre las fases lunares y estos incidentes, aunque las razones permanecen desconocidas.

En periodos de mayor iluminación lunar ocurren más ataques que en el promedio histórico, mientras que cuando existe menos iluminación el número de ataques es inferior al promedio.

No se deben a la mayor luz de noche, que permitiría ver a los tiburones, dado que la mayoría de los incidentes se registraron durante el día, explicó Steve Midway, profesor de LSU y coautor del estudio.

«Sin embargo, la Luna puede ejercer otras fuerzas sobre la Tierra y sus océanos de maneras que son mucho más sutiles. Por ejemplo, la atracción gravitatoria que afecta las mareas», detalló en un comunicado.

Aunque los científicos reconocen que es muy pronto para afirmar que la iluminación lunar es un factor que contribuye a los ataques de tiburones, su investigación es útil para entender mejor dichos eventos y podría servir para desarrollar recomendaciones sobre actividades recreativas en el mar.

El estudio «Shark Side of the Moon: Are Shark Attacks Related to Lunar Phase?» fue publicado en la revista científica «Frontiers in Marine Science».