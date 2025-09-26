El Dólar
Harry Kane anota su gol número 100 para el Bayern en su partido 104

Cristiano Ronaldo necesitó 105 partidos para marcar 100 goles con el Real Madrid

Bayern's Harry Kane scores his side's second goal from a penalty during the Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Werder Bremen at the Allianz Arena in Munich, Germany, Friday, Sept. 26, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader)
AP

MÚNICH (AP) — Harry Kane estampó un doblete para llegar a los 100 goles para el Bayern Múnich en su partido número 104 con el campeón alemán, que el viernes despachó 4-0 a Werder Bremen.
El artillero inglés alcanzó los 100 goles en todas las competiciones con el Bayern un partido antes que dos de los anotadores más prolíficos del fútbol moderno.
Cristiano Ronaldo necesitó 105 partidos para marcar 100 goles con el Real Madrid en 2011 y el gol número 100 de Erling Haaland para el Manchester City el año pasado también llegó en su partido número 105.
Kane anotó su primer gol el viernes al convertir un penal después de ser derribado por Marco Friedl y marcó su segundo de la noche tras un pase del colombiano Luis Díaz para darle al Bayern una ventaja 3-0.
Incluso para los estándares de Kane, ha sido un comienzo prolífico para la nueva temporada. Incluyendo los goles del viernes, Kane lleva 15 en ocho partidos hasta ahora en la temporada 2025-26 para el Bayern.

