Hamilton conserva energía para buscar un 8vo título Por JENNA FRYER Associated Press Lewis Hamilton tardó casi dos meses en recuperarse emocionalmente del polémico final de la temporada de la Fórmula Uno que le impidió romper un récord con ocho campeonatos. Pero el piloto de Mercedes insiste en que jamás pensó en retirarse de la F1 en señal de protesta. Una vez que se resignó a los resultados, Hamilton dejó la debacle atrás y comenzó los preparativos para la próxima campaña. «Momentos como éste podrían definir carreras. Me niego a que éste defina la mía», comentó el piloto británico, desde las oficinas generales de la escudería Mercedes en Brackley, Inglaterra. En diciembre, Hamilton dominó el Gran Premio de Abu Dabi y estaba a cinco vueltas de superar a Michael Schumacher como el piloto con más campeonatos en la historia. Pero un choque de Nicholas Latifi provocó que se izara la bandera amarilla y desencadenó una serie de hechos que alteraron el final. El director de carrera de la F1, Michael Masi, cambió de parecer cuando decidió cómo concluiría la carrera. Max Verstappen, quien había ido a los pits por nuevos neumáticos, estaba alineado en el segundo sitio detrás de Hamilton, cuando se retiró todo el tráfico que iba detrás de los candidatos al título. La carrera se reanudó con una vuelta restante. Y con neumáticos viejos, Hamiton no pudo hacer nada para evitar el triunfo del holandés Verstappen, quien lo rebasó para coronarse por vez primera. El jueves, la FIA anunció cambios radicales en sus procedimientos de control de las carreras y destituyó a Masi, tras revisar ampliamente lo ocurrido en el cierre de la temporada. Mercedes ha aceptado los resultados de la revisión y Hamilton ha dicho que está listo para buscar de nuevo ser el único poseedor del récord. El británico niega tener rencillas con Verstappen. Asegura que se comunicó también para ofrecer apoyo a Latifi, quien recibió amenazas de muerte tras el caótico final. «No tengo rencores con nadie. Jamás pensé que fuera bueno ir cargando con eso», manifestó. «Seguí adelante, no me quedo en el pasado. Me siento centrado y concentrado. No siento que lleve una carga sobre mis hombros, que me pueda frenar este año. «Si piensas que lo que viste al final del año pasado es lo mejor que puedo ofrecer, espera a ver este año». Hamilton ganó tres carreras consecutivas para alcanzar a Verstappen en el campeonato mundial de pilotos, de cara a la carrera decisiva en Au Dabi. Dominó la competición y marchó en la punta durante 51 de las 58 vueltas. Verstappen tuvo la delantera sólo en la vuelta final y se apoderó del cetro. Hamilton dio sólo una entrevista breve después de salir de su vehículo. Sin embargo, pareció conmocionado en el podio, mientras Vestappen y Red Bull celebraban. Se ausentó de la conferencia de prensa obligatoria posterior a la carrera. Boicoteó la fiesta de gala para marcar el final de la campaña y realizó una sola aparición en público —tres días después de la carrera, cuando se le nombró caballero en el Castillo de Windsor. El retiro de Hamilton de la escena pública hizo poco por acallar los rumores de que estaba tan disgustado que había contemplado dejar la F1 después de lograr 103 triunfos en 15 temporadas. Reapareció finalmente a comienzos de este mes, con una publicación en las redes sociales. El viernes, participó en el lanzamiento del nuevo auto de Mercedes para la próxima temporada. Hamilton aceptó preguntas durante unos 2 minutos el viernes, y dijo que pasó el tiempo después de la carrera de Abu Dabi con toda su familia, buscando desconectarse.

ARCHIVO - El piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, tras ganar la pole en la clasificación para el Gran Premio de Arabia Saudí en Jiddah, 4 de diciembre de 2021 (Giuseppe Cacace/Pool Photo via AP, File)

AP