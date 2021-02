Hace comerciales y solo tiene 11 años

NUEVO LAREDO, TAM.- Ella tiene muy claro lo que quiere en la vida, por ello desde hace dos años se dedica a hacer comerciales para tiendas en la ciudad.

Rafaela Ivette Espinoza, cuenta con 11 años de edad, estudia la primaria, práctica karate, canta y dibuja, actividades que combina perfectamente con otra actividad que le gusta mucho, participar en comerciales para empresas y tiendas.

“Fue una invitación que llegó a través de mi mamá, ella me animo a hacerlos y finalmente así me inicié en esto de los comerciales, ahí encontré a personas que me indicaron lo que tenía que hacer, esto es algo que me ha gustado y de alguna manera se liga con lo que hace mi mamá, que es actriz de películas mexicanas, me gustaría mucho ser como ella”, aseguró Rafaela Ivette.

La señora Sayra Ivette Espinoza, madre de la menor de edad acompañó en todo momento a su hija durante la entrevista.

Ella está muy orgullosa por la forma en que mamá la ha criado, esto le trae seguridad en sí misma, porque su madre es muy buena personas y se siente orgullosa de ella, indicó.

Rafaela Ivette, dice que ahora está dedicada a los estudios, a hacer las cosas que le gustan, pero si más adelante tiene oportunidad, además de hacer comerciales, le gustaría ser militar.

“Aunque también quiero ser actriz, pero ser militar me gustaría mucho para ayudar a la gente, esta pandemia nos alcanzó de improviso, recuerdo que solo nos dijeron que se terminaban las clases hasta nuevo aviso, aunque si he extrañado la escuela y a mis amigos, finalmente me adapté muy rápido, porque así tengo más oportunidad de convivir con mi mamá”, señaló.

Ella quiere seguir haciendo lo que le gusta, hacer muchos más comerciales, pero también le gustaría ser actriz, además dijo que los niños deben valorar mucho a sus padres y deben quererlos, porque ellos dan todo por sus hijos, ella quiere mucho a su madre y está orgullosa de ella.