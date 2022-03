Había ‘animales’ en la tribuna, no respetaban.- Aguerre

CD. DE MÉXICO.- El portero del Querétaro, Washington Aguerre, señaló la incapacidad de la Policía para actuar en el Estadio La Corregidora.

«Tuve que separar gente para evitar que algunos resulten lastimados, ya que la seguridad no fue la mejor y no pudo contener a los hinchas de ambos equipos», relató Aguerre en TyC Sports.

Aguerre se mostró consternado por el episodio de violencia de los aficionados locales contra los seguidores del Atlas.

«Ayer había animales en la tribuna y no respetaban a nadie. El futbol se tiñó de rojo. Todavía no caigo. Fue muy fuerte ver a niños corriendo».

«Ver videos y fotos me genera tristeza porque hubo niños de Querétaro que me dijeron que no querían volver a la cancha».

El guardameta uruguayo también señaló que el silbante Fernando Guerrero hizo caso omiso a su petición de detener el encuentro cuando comenzó la gresca.

«Le dije al árbitro que pare el partido porque se estaban matando en la tribuna y en un momento decidió seguirlo jugando», reveló Washington Aguerre.