Guía Mason Greenwood goleada del Olympique de Marsella en Copa de Francia

El 9-0 ante Bayeux clasifica a octavos y Paris Saint-Germain queda eliminado por Paris FC en casa

Mason Greenwood suma 19 goles en esta temporada. [X]
AP

BAYEUX, Francia.- Mason Greenwood anotó una tripleta y asistió en otros dos goles para que el Marsella aplastara el martes 9-0 al club amateur Bayeux de la sexta división y alcanzara los octavos de final de la Copa de Francia.

Greenwood fue el máximo goleador del Marsella la temporada pasada con 22 goles en todas las competiciones y ya tiene 19 en 25 partidos esta campaña.

Su compañero de ataque Amine Gouiri aportó dos goles y una asistencia frente a un Bayeux con mucho espíritu pero defensivamente débil. El Marsella llevó su cuenta en la Copa de Francia a 15 tantos en dos partidos, después de superar 6-0 al Bourg-en-Bresse de tercera división en la ronda anterior.

Greenwood, quien jugó anteriormente para el Manchester United, completó su tripleta a los 90 minutos.

El Marsella recibirá al Rennes en un duelo entre conjuntos de la primera división en la próxima ronda a principios de febrero.

El actual campeón, Paris Saint-Germain, perdió el lunes 1-0 en casa ante su rival capitalino Paris FC.

