Griezmann llega a 200 goles con el Atlético de Madrid en la Champions

Antoine Griezmann del Atlético de Madrid levanta una camiseta con el número 200 por el número de goles que tiene con el equipo tras anotar en el encuentro ante el Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones el martes 30 de septiembre del 2025. (AP Foto/Manu Fernandez)

MADRID.- Antoine Griezmann llegó a 200 goles con el Atlético de Madrid en el encuentro del martes de la Liga de Campeones ante el Eintracht Frankfurt.

Griezmann, el máximo goleador histórico del club, alcanzó este hito con un disparo a corta distancia tras una asistencia del argentino Julián Álvarez en el tiempo de descuento de la primera mitad.

“Estoy feliz y muy orgulloso de haber alcanzado esta marca. No fue fácil”, indicó Griezmann.

Después de anotar, Griezmann levantó una camiseta con el número 200 y el apodo “Grizi” en la espalda.

Posteriormente al delantero francés le anularon un gol a los 67 minutos.

Recibió una ovación de pie del público en el estadio Metropolitano cuando fue sustituido en los minutos finales.

El Atlético se impuso 5-1, su tercer triunfo consecutivo en todas las competiciones. Venía de una victoria por 3-2 sobre el Rayo Vallecano y un triunfo por 5-2 sobre el Real Madrid, ambos en la liga española en casa.

Griezmann había anotado su primer gol de la temporada en el derbi de Madrid el sábado.

“El equipo tiene un buen impulso. Tenemos que seguir por este camino”, añadió el delantero francés.

Griezmann, de 34 años, se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del Atlético cuando anotó contra el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España en enero de 2024, superando los 173 goles de Luis Aragonés.

Griezmann está en su décima temporada con el Atlético. Su primera etapa con el club fue de 2014 a 2019 antes de unirse al Barcelona por lo que fueron dos temporadas mayormente decepcionantes. Regresó al Atlético en 2021 con un préstamo de un año que finalmente se extendió.

Recientemente, Griezmann extendió su contrato con el Atlético hasta 2027.