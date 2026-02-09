Gran convivencia en “El Caporal” con Jorge Luis Miranda Niño: Asesoría legal, taquiza y tradición

El evento se convirtió en una verdadera brigada de apoyo

Nuevo Laredo, Tam.- En un ambiente de fiesta y cercanía, Jorge Luis Miranda Niño se reunió con los habitantes del sector El Caporal, llevando no solo orientación jurídica, sino también una jornada de servicios y convivencia para todas las familias.

​El evento se convirtió en una verdadera brigada de apoyo, donde además de las asesorías legales gratuitas, los asistentes disfrutaron de una tradicional taquiza y aprovecharon el servicio de cortes de cabello sin costo.

Para cerrar con broche de oro, la comunidad participó en el juego de la lotería, fortaleciendo los lazos entre vecinos en un ambiente totalmente familiar.

​Miranda Niño destacó que estos encuentros buscan que la gente se sienta escuchada y protegida legalmente, mientras se disfruta de un momento de sano esparcimiento.

​”Buscamos ser un puente real entre la comunidad y el acceso a la justicia”, afirmó Miranda Niño.

“Nuestro compromiso es brindar apoyo y orientación profesional a quienes más lo necesitan, pero también compartir y convivir de cerca para conocer sus historias”.

​La tarde fue todo un éxito y los vecinos de El Caporal agradecieron el gesto de llevar estos servicios y un rato de alegría a su sector.

Jorge Luis Miranda Niño aseguró que continuará visitando más zonas de la localidad para seguir escuchando a la gente y ofreciendo su respaldo profesional de manera directa.