Gracias a todos, nuestro único objetivo debe ser salvar vidas: Héctor Garza

El tamaulipeco coordina las tareas y labores de la SEP para que no se trastoquen los compromisos administrativos y programas en desarrollo durante la contingencia de salud

CIUDAD DE MÉXICO.- “La politiquería mal sana no cabe en este momento, mal informar, dividir, tratar de capitalizar en esta contingencia de salud atacando a un nivel gubernamental, así sea federal, estatal o municipal, es lamentable, todos tenemos que hacer frente común, tener empatía, ser solidarios en la medida de nuestras posibilidades, y atender todas las indicaciones que nos den las autoridades, nuestro único objetivo debe ser salvar vidas”, afirmó en entrevista el Oficial Mayor de la SEP en el país, Héctor Garza González.

La Secretaría de Educación, es la entidad pública más importante de México y Latinoamérica, por lo que se revisa que, durante el paso de esta pandemia, no se trastoque los programas y compromisos administrativos, tarea comisionada a Garza González por el titular de la dependencia. En este sentido, el tamaulipeco supervisa labores y sostiene encuentros con el personal, revisando el buen funcionamiento, como en la gráfica, donde este viernes dentro de su recorrido dialoga con comisionados sindicales de las secciones 9, 10 y 11.

“Una sociedad que se coordina bien con el gobierno, que cierra filas, que actúa coherentemente, es una sociedad que puede salir adelante. El reto que nos plantea esta contingencia de salud no tiene precedente, el coronavirus es un enemigo común que debemos combatir unidos y no usarlo como ariete político, no tenemos margen a la equivocación, al error, es muy lamentable lucrar con el río revuelto, o aún peor, apostar al fracaso para capitalizarlo en beneficio personal”, señaló

Tras señalar que la solución pasa por las manos de todos, y exhortar a la comunidad para que atienda las indicaciones, y se mantenga atenta a la información oficial, hizo un reconocimiento a todos los que participan directa e indirectamente en el combate a la pandemia.

“Quiero aprovechar tu espacio para hacer un reconocimiento a todas y todos aquellos que han decidido que es el momento de meter el hombro, que cumplen con su deber con valor, con patriotismo, a las y los doctores, enfermeras, a las fuerzas de seguridad, a los administrativos de los diversos órdenes de gobierno que con su labor permiten que no se paralice el país, a los cajeros de las tiendas y los bancos, a los conductores del transporte urbano que conservan la movilidad, a los trabajadores de la luz, el agua, quienes recogen la basura, y particularmente a los que se mantienen en sus casas con el sacrificio que ello conlleva, a todos, gracias”.