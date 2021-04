Goza trío de mexicanos aventura de estar nominados al Oscar

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez más cerca están del codiciado Óscar, y los mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés continúan en un estado emocional que mezcla la incredulidad con el júbilo, el gozo y las ensoñaciones con el triunfo.

“No nos ha cambiado más que en la atención. Antes sólo estábamos encerrados en el estudio, hacíamos nuestro trabajo. Ha sido un sube y baja de emociones, por los BAFTA, los premios del gremio (de sonidistas) que ganamos. También porque no estábamos acostumbrados a dar entrevistas”, aseguró Michelle.

Antes de la entrega 93 de los Óscar, que se efectuará este domingo de manera híbrida y con sedes alternas, los postulados en el rubro de Mejor Sonido por Sonido del Metal conversaron, cada uno desde sus lugares de trabajo, sobre lo que se avecina para la anhelada noche.

“Sabemos que no habrá fiestas, que todos se están cuidando, y nosotros, en cuarentena desde una semana antes en el hotel en Los Ángeles. Todavía todo es un misterio sobre cómo va a ser. Unos, que están en Francia, no pueden viajar; otros, en Londres, tampoco. Entonces estamos a la expectativa”, expresó Jaime.

Como la pandemia por Covid-19 puso de cabeza al mundo, los galardones que se han entregado en los últimos meses no se escaparon de las modificaciones.

Los Premios de la Academia estarán en la mira no sólo de los medios y la opinión pública, sino de las autoridades californianas, contaron los nominados.

Para viajar a Los Ángeles, el equipo de producción del filme dirigido por Darius Marder les pidió que fueran prudentes con los gastos estimados.

Michelle decidió donar, para un productor, el que sería el boleto de avión de su posible acompañante, mientras que Jaime irá solo; Carlos va con su hermana con boleto pagado por su cuenta.

“Mi hermana fue la que se encargó de todo lo de la logística para el viaje, porque yo estoy a marchas forzadas trabajando en unos proyectos. Ella contactó a Benito Santos para su vestido y mi traje, está viendo lo del arreglo, y yo creo que ya en la cuarentena veremos”, reveló Carlos.

“Yo lo dejaré en secreto. Ya tengo mi vestido, al maquillista, ya sé qué haré por allá pero sí quiero que sea sorpresa”, añadió Michelle.

“Todavía no sé”, indicó Jaime. “Lo que sucede es que me dan opciones de un traje; luego, en videollamada me ponen unos calcetines, luego otros pantalones…”.

Aunque no tienen certeza de con quién se toparán en Hollywood, porque algunos postulados no estarán presentes en esa sede, a los tres les hace ilusión conocer a algunos.

“A Anthony Hopkins (El Padre) y a Viola Davis (La Madre del Blues) y a las chicas nominadas. A Coya Elliott (sonidista de Soul)… hubo un panel de chicas nominadas. Muchas son muy simpáticas, sería lindo conocerlas en persona”, dijo la mexicana.

“Yo quiero conocer a todos los directores que están en estas películas, de entrada. Y a los actores que conozco y no conozco”, manifestó Jaime.

“Me gusta mucho el trabajo de Trent Reznor y Atticus Ross (Soul). He sido muy aficionado a sus inicios, de lo que hacen; me gustaría conversar con ellos, que me contaran de la visión que tienen del mundo y a los otros nominados de todas las películas”, añadió Carlos.

La tercia coincidió en que estar nominados ya es un sueño, y les gustaría ganar, pero, por lo pronto, disfrutarán la aventura de un equipo que completan sus colegas de Sonido… Nicolas Becker y Phillip Bladh.