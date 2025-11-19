Golea Estados Unidos a Uruguay y alarga racha invicta rumbo al próximo Mundial

Mark MacKenzie (22) festeja con Tanner Tessman, su compañero en la selección estadounidense, quien anotó en un partido amistoso contra Uruguay, el martes 18 de noviembre de 2025, en Tampa, Florida (AP Foto/Jason Behnken)

TAMPA, Florida.- Alex Freeman anotó dos veces, mientras que Sebastian Berhalter y Diego Luna marcaron un gol por cabeza para que Estados Unidos arrollara el martes 5-1 a Uruguay, con lo cual llegará al año del Mundial del que será coanfitrión montado en una racha invicta de cinco partidos.

Los locales consiguieron cuatro tantos en la primera mitad. Tanner Tessmann añadió un gol a los 68 y Estados Unidos marcó cinco contra un oponente sudamericano y contra una de las mejores 30 selecciones del ranking por primera vez.

Los estadounidenses, 16tos del escalafón, continuaron su recuperación otoñal después de actuaciones mediocres en la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro.

Sólo les quedan dos amistosos más en marzo, probablemente contra Bélgica y Portugal, antes de que el entrenador argentino Mauricio Pochettino anuncie su convocatoria para la Copa del Mundo.

Freeman, Berhalter y Tessmann anotaron sus primeros goles internacionales y Estados Unidos consiguió cinco contra un equipo ajeno a la CONCACAF por primera vez desde que aplastó 5-1 a Escocia en 2012. Los estadounidenses han ganado cuatro partidos, incluidos tres consecutivos, durante la racha invicta de cinco cotejos contra equipos clasificados para la Copa del Mundo.

Rodrigo Bentancur de Uruguay fue expulsado a los 64 por deslizarse con los tachones por delante para embestir a Berhalter. La Celeste, clasificada en el puesto 15 y rumbo a su quinta Copa del Mundo consecutiva, había llegado al amistoso con una racha invicta de seis partidos.

Berhalter, hijo del exseleccionador Gregg Berhalter, adelantó a Estados Unidos a los 17 con un tiro libre y Freeman cabeceó un tiro de esquina de Berhalter a los 20.

Freeman añadió un gol a los 31 y Luna amplió la ventaja a cuatro tantos a los 42.

Con una alineación inicial compuesta principalmente por suplentes, Estados Unidos anotó cuatro goles en una mitad por primera vez contra un equipo sudamericano.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta anotó con una chilena en el primer minuto del tiempo de descuento de la primera mitad, su 13er gol internacional, después de que el portero Matt Freese y los defensores Auston Trusty y Mark McKenzie se estorbaron mutuamente y no lograron despejar el balón.

Antes del inicio y nuevamente al final del partido, Pochettino abrazó a su compatriota Marcelo Bielsa, el técnico de Uruguay, quien lo fichó cuando tenía 13 años para Newell’s Old Boys en Argentina.

Estados Unidos se adelantó después de que Manuel Ugarte cometió una falta sobre Haji Wright justo al lado del área. Berhalter tiró una pared con Sergiño Dest y disparó de primera para vencer al portero Cristopher Fiermarin dentro del poste lejano.

Freeman superó a Bentancur para cabecear el tiro de esquina de Berhalter y hacer la segunda diana. Timmy Tillman se deslizó para ganar un desafío contra Nahitan Nández, lo que llevó al tercer gol. Tillman abrió para Trusty, quien tocó el balón hacia Freeman. Dribló entre Ronald Araújo y Manuel Ugarte para anotar desde corta distancia, convirtiéndose en el segundo defensor estadounidense con un coblete después de Aaron Long en 2019 contra Trinidad y Tobago.

Luna consiguió su cuarto gol internacional después de que un centro de Tillman se desvió en Rodrigo Zalazar y rodó en dirección suya, cerca del punto de penalti.

Tessmann cabeceó un centro de Gio Reyna, otro que ingresó en la segunda mitad, tras un saque de esquina corto.

Pochettino cambió a nueve jugadores de inicio, manteniendo solo a Freese y Dest.