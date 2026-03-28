Golea Bélgica a Estados Unidos y expone fallas defensivas rumbo al Mundial

Derrota en casa evidencia debilidades del anfitrión pese a iniciar con ventaja en amistoso internacional

ATLANTA.- Bélgica goleó el sábado 5-2 a Estados Unidos en un amistoso de preparación que desnudó las debilidades defensivas de los coanfitriones del Mundial que se inaugura en menos de dos meses y medio.

Los belgas estaban en desventaja hasta las postrimerías del primer tiempo, pero remontaron con un doblete de Dodi Lukébakio y sendas dianas de Zeno Debast, Amadou Onana y Charles De Ketelaere.

Weston McKennie puso en ventaja a Estados Unidos a los 39 minutos con su 12º gol internacional, el primero en tres años. Debast y Onana iniciaron la remontada belga con sus primeros tantos internacionales en una tarde frustrante para Matt Turner, el exarquero titular de Estados Unidos, quien disputó su primer partido desde junio pasado.

Debast anotó a los 45, Onana puso por delante a los Diablos Rojos a los 53 y De Ketelaere convirtió un penal a los 59 tras una mano del capitán estadounidense Tim Ream.

Lukébakio ingresó a los 62 minutos y venció a Turner con disparos de larga distancia a los 68 y 82 para construir una ventaja de 5-1 ante una multitud de 66.867 espectadores en el Mercedes-Benz Stadium, mayormente proestadounidense y visiblemente decepcionada.

Este estadio será sede de una semifinal mundialista en julio.

Patrick Agyemang anotó por Estados Unidos a los 87 después de que Ricardo Pepi aprovechó un error defensivo.

Estados Unidos perdió un partido en casa por diferencia de tres goles en el que marcó el gol inicial por primera vez desde 1959, cuando Inglaterra lo arrasó por 8-1, según Opta.

Bélgica amplió su racha invicta a 10 partidos y ha ganado seis seguidos contra Estados Unidos desde que perdió ante los norteamericanos en el Mundial inaugural de 1930.

Estados Unidos llegaba con una racha de cinco partidos sin perder que había generado optimismo. Sin embargo, le faltaban varios titulares habituales por lesión.

McKennie adelantó a los estadounidenses cuando aprovechó un bloqueo de Johnny Cardoso para meterse por delante de Nicolas Raskin y empalmó de volea el tiro de esquina de Antonee Robinson, superando a Senne Lammens.

Los jugadores estadounidenses estrenaron camisetas con franjas rojas y blancas que se asemejan a una bandera ondeando.

Con el techo cerrado en un estadio con aire acondicionado, los aficionados abuchearon las pausas para hidratación a mitad de cada tiempo —que se realizarán en cada partido del Mundial