El Dólar
Compra:
$17.10
Venta:
$18.40
EN VIVO

Gol de último minuto da la victoria a Osasuna sobre Getafe en La Liga

Fue una remontada bienvenida para un equipo que había sumado apenas un punto de sus últimos nueve posibles

AP

MADRID (AP) — Osasuna remontó para vencer el viernes a Getafe por 2-1 con un gol en el último minuto en La Liga española.

Borja Mayoral adelantó al conjunto Azulón por 1-0 con un disparo rasante a mitad de la primera parte.

Abel Bretones igualó segundos antes del descanso con un sensacional disparo curvado que no dio oportunidad al portero de Getafe.

Sin embargo, un cabezazo de Alejandro Catena tras un córner a los 90 garantizó al equipo local los tres puntos.

Fue una remontada bienvenida para un equipo que había sumado apenas un punto de sus últimos nueve posibles. El triunfo elevó al Rojillo al undécimo lugar en la tabla de 20 equipos. Getafe estaba un punto por encima en el octavo puesto.

“Venimos de un partido muy malo”, comentó Catena. “Competimos y obtuvimos la recompensa que no habíamos conseguido en otras ocasiones.”

Tamaulipas refuerza estrategia contra la extorsión
Pinamonti anota de penal para dar la victoria al animado Sassuolo en la Serie A

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.