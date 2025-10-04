Gol de último minuto da la victoria a Osasuna sobre Getafe en La Liga

Fue una remontada bienvenida para un equipo que había sumado apenas un punto de sus últimos nueve posibles

MADRID (AP) — Osasuna remontó para vencer el viernes a Getafe por 2-1 con un gol en el último minuto en La Liga española.

Borja Mayoral adelantó al conjunto Azulón por 1-0 con un disparo rasante a mitad de la primera parte.

Abel Bretones igualó segundos antes del descanso con un sensacional disparo curvado que no dio oportunidad al portero de Getafe.

Sin embargo, un cabezazo de Alejandro Catena tras un córner a los 90 garantizó al equipo local los tres puntos.

Fue una remontada bienvenida para un equipo que había sumado apenas un punto de sus últimos nueve posibles. El triunfo elevó al Rojillo al undécimo lugar en la tabla de 20 equipos. Getafe estaba un punto por encima en el octavo puesto.

“Venimos de un partido muy malo”, comentó Catena. “Competimos y obtuvimos la recompensa que no habíamos conseguido en otras ocasiones.”