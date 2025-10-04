Pinamonti anota de penal para dar la victoria al animado Sassuolo en la Serie A

Fue una rara victoria fuera de casa para un club que perdió 12 de sus anteriores 15 partidos de primera división como visitante

Andrea Pinamonti, del Sassuolo, marca el primer tanto frente a Hellas Verona en un encuentro de la Serie A italiana, el viernes 3 de octubre de 2025 (Paola Garbuio/LaPresse via AP)

VERONA, Italia (AP) — Andrea Pinamonti anotó el gol de la victoria en la segunda mitad para Sassuolo, que superó el viernes 1-0 a Verona y lo dejó todavía en busca de su primera victoria en la Serie A.

El experimentado delantero centro vio cómo su penalti a los 71 minutos fue detenido por Lorenzo Montipò. Sin embargo, Pinamonti aprovechó el rebote para catapultar a su equipo, recién ascendido, al octavo lugar.

Fue una rara victoria fuera de casa para un club que perdió 12 de sus anteriores 15 partidos de primera división como visitante, Aun más extraño fue que no permitiera gol

Fue la primera vez en 28 partidos fuera de casa en la Serie A que el Sassuolo no ha peritido gol.

Verona ha anotado un mínimo de dos tantos en seis partidos y se encuentra en el cuarto sitio más bajo en la tabla de 20 equipos.