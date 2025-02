Giuliano Simeone anota 2 veces y el Atlético alcanza semifinales de Copa del Rey al golear a Getafe

MADRID.- Giuliano Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone, marcó dos goles tempraneros y el equipo avanzó fácilmente a las semifinales de la Copa del Rey, al imponerse el martes en casa por una paliza de 5-0 sobre el Getafe.

El joven Simeone, de 22 años, anotó dos veces en los primeros 17 minutos y el Atlético disputará las semifinales de la Copa por segunda temporada consecutiva.

El brasileño Samuel Lino también marcó en la primera mitad para los anfitriones en el estadio Metropolitano. El argentino Ángel Correa y Alexander Sorloth añadieron goles en el complemento.

Se preguntó a Diego Simeone si había celebrado con mayor intensidad los goles de su hijo.

“El primer gol lo grité como necesitaba gritarlo, con la importancia que tenía ese primer gol. El segundo gol menos, porque todavía el partido no estaba cerrado…. No tengo relación a nada de gritarlo o no gritarlo”, respondió. “Simplemente, hay momentos que entiendo que el partido todavía no está cerrado, que el 1-0 y el 2-0 no es el resultado que te cierra un partido. Y bueno, por eso la efusividad de una manera u otra, con respecto a la importancia que tiene el gol en el partido”.

El Atlético, que ganó la Copa por última vez en la temporada 2012-13, fue eliminado la campaña pasada por el eventual campeón, Athletic Bilbao.

En los otros duelos de cuartos de final, el Real Madrid visita al Leganés este miércoles. Un día después, la Real Sociedad recibirá al Osasuna y el Barcelona visita al Valencia.

Simeone abrió el marcador con un cabezazo a los ocho minutos y duplicó la ventaja desde dentro del área en un contraataque a los 17. Lino anotó el tercer gol después de una hábil jugada para eludir a un defensor y encontrar el rincón más lejano con un tiro rasante a los 42 minutos. Correa hizo el 4-0 con un tiro desde fuera del área a los 78 y Sorloth cerró la goleada a los 86.

El entrenador Diego Simeone utilizó algunos jugadores suplentes antes del crucial partido del sábado en La Liga española contra el líder Real Madrid. El Atlético está a un punto del Madrid.

Getafe, que sólo realizó un disparo a puerta en la primera mitad, ha ganado apenas uno de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones. No ha llegado a las semifinales de la Copa desde la temporada 2009-10.