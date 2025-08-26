Garantiza SET cobertura docente al inicio del ciclo escolar

Ciudad Victoria, Tam.– Como resultado de las gestiones administrativas para agilizar la entrega de plazas de nuevo ingreso, cambios de centros de trabajo y resolución de conflictos, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) garantiza que, para el inicio del ciclo escolar 2025–2026, se tendrá una cobertura total de docentes, expresó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

“No estamos ausentes de que pueda haber, por la magnitud del sistema, algún faltante, pero estamos preparados para ello. La expectativa es que sí estemos organizados para cubrir la totalidad de los grupos y de los directivos. Así lo hemos planeado, y ojalá que en los primeros días podamos confirmarlo”, complementó.

Expresó que la semana anterior se realizaron reuniones regionales con jefes de sector y supervisores de todo el estado, en las que se pidió a la comunidad docente hacer un esfuerzo para que en el primer día de clases no hubiera ninguna maestra o maestro ausente en las aulas.

Dijo que acompañará al gobernador Américo Villarreal Anaya, quien encabezará la ceremonia oficial del arranque de clases en el municipio de Soto La Marina, mientras que el resto de secretarias, secretarios y subsecretarios del Gobierno del Estado representarán al mandatario estatal en los 43 municipios.

Reiteró que será un inicio de clases muy importante, ya que nuevamente el Gobierno de Tamaulipas entregará paquetes de útiles escolares para las y los estudiantes de educación básica de las escuelas públicas, así como uniformes en los planteles de los municipios con menores índices de desarrollo.

“Más de 200 millones de pesos, cobertura total a los 605 mil alumnas y alumnos de educación básica y, en 25 municipios, alrededor de 73 mil estudiantes con uniforme completo”, añadió.

En cuanto a los planteles dañados por las lluvias de los últimos meses, compartió que las escuelas del sur del estado estarán listas para recibir a las y los estudiantes.

“El director del ITIFE, Sergio Castillo, estará todavía esta semana revisando, pero me asegura que no hay ninguna escuela en riesgo de no abrir por falta de infraestructura”, externó.

Recordó que hubo más de 400 escuelas con problemas de energía eléctrica, la mayoría por fallas en transformadores debido al exceso de carga por el uso de aires acondicionados, quedando por reparar solamente 27, las cuales deberán estar listas esta misma semana.

Dijo también que Tamaulipas, en acuerdo con la Sección 30 del SNTE, es uno de los cinco estados del país que trabajan en la regionalización de la entrega de nombramientos a docentes de nuevo ingreso, situación reconocida por la mayoría y criticada por algunos.

“Va a mejorar en la agilización de los movimientos, en que sean más expeditos y en una mejor distribución. La verdad es que estamos acelerando los nombramientos, esa es la parte importante. Esperamos que la Federación, para finales de diciembre, pueda tener un avance sobre cómo quedará el desaparecido USICAMM”, expresó.

Adelantó que el reporte hasta el momento sobre las escuelas que sufrieron robos durante la temporada vacacional es de cuatro en Victoria y seis en el resto del estado, resaltando que se trabaja constantemente con la Secretaría de Seguridad Pública para mejorar la seguridad en todos los planteles de Tamaulipas.