Controlan incendio en camioneta por cortocircuito en sistema de audio

Un trabajador de un negocio cercano utilizó un extintor para frenar el fuego y evitó que las llamas provocaran un percance mayor

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Reforma y Fidel Velázquez. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una camioneta fue consumida por el fuego tras un cortocircuito en el sistema de audio, en un estacionamiento ubicado en la colonia Reforma. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, gracias a la rápida intervención de un empleado de un negocio cercano.

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Reforma y Fidel Velázquez, donde una llamada al C-5 alertó sobre un vehículo en llamas. De inmediato, se movilizaron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron al sitio a bordo de la unidad apagadora 5070.

Al llegar, los bomberos encontraron una camioneta Ford F-150 modelo 2010 completamente calcinada. El vehículo, de color gris y con placas de Tamaulipas, era propiedad de Blanca S., quien se encontraba estacionada con su familia al momento del siniestro.

Según reportes, el fuego se originó por un cortocircuito en un amplificador de sonido instalado en el vehículo. Las llamas comenzaron a propagarse rápidamente, generando pánico entre los presentes y riesgo de explosión debido al tanque de gasolina.

La situación fue contenida por un trabajador del negocio de comida “Club de pollos”, quien utilizó un extintor para controlar el fuego antes de la llegada de los bomberos. Su acción oportuna evitó que el incendio se extendiera o causara daños mayores.

Aunque las pérdidas materiales fueron totales para la propietaria, el incidente no dejó heridos, y la rápida respuesta del ciudadano fue reconocida por los elementos de emergencia. El hecho resalta la importancia de contar con medidas básicas de seguridad en establecimientos comerciales.